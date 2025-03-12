Şükrü Genç emniyete teslim oldu! | Son dakika haberleri

Şükrü Genç emniyete teslim oldu! | Son dakika haberleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve 3 ilde aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞÜKRÜ GENÇ AVUKATIYLA EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

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DHA'daki habere göre şüphelilerden 33'ü dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyon gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürürken firari şüphelilere yönelikte çalışmalar devam ediyor.

Hakkında gözaltı kararı olan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dün 22.00 sıralarında avukatı ile emniyete gelerek teslim oldu.

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