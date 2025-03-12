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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şükrü Genç emniyete teslim oldu! | Son dakika haberleri

        Şükrü Genç emniyete teslim oldu

        DHKP/C terör örgütünün işçi yapılanmasına yönelik 4 kentte yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, avukatı ile birlikte emniyete gelerek teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 13:49 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:50
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        Şükrü Genç emniyete teslim oldu
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca, terör örgütü DHKP/C'nin işçi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve 3 ilde aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        ŞÜKRÜ GENÇ AVUKATIYLA EMNİYETE GİDİP TESLİM OLDU

        DHA'daki habere göre şüphelilerden 33'ü dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyon gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri sürürken firari şüphelilere yönelikte çalışmalar devam ediyor.

        Hakkında gözaltı kararı olan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dün 22.00 sıralarında avukatı ile emniyete gelerek teslim oldu.

        Dört belediyeye terör soruşturması: 32 gözaltı
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        #şükrü genç
        #Son dakika haberler
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