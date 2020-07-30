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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Şükran Ovalı, önceki akşam futbolcu eşi Caner Erkin'le Cihangir turu yaptı. Oğulcan Engin'in sahibi olduğu mekana giden çift, restoranın diyet yemeklerini tercih ederek, beslenmelerine dikkat etti.