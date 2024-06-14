Şükran Ovalı - Caner Erkin aile boyu deniz keyfi
Şükran Ovalı - Caner Erkin, Çeşme'de aile boyu deniz keyfi yaptı
Giriş: 14.06.2024 - 22:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:18
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şükran Ovalı eşi Caner Erkin kızı Mihran Ela ile birlikte yaz sezonunu Çeşme Alaçatı'daki evlerinde açtı.
Dalyan'a giden Şükran Ovalı ile Caner Erkin çifti, ailece denizin keyfini çıkardı.
Kızları Mihran Ela ile birlikte zaman geçiren ünlü çift, uzun süre denizden çıkmadı. İlerleyen saatlerde restorana geçen Ovalı - Erkin, yemek sonrası mekândan ayrıldı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ