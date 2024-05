Süheyl Batum'dan Dursun Özbek'e cevap!

Galatasaray Başkan Adayı Süheyl Batum, Dursun Özbek'in yaptığı açıklamalar ile ilgili konuştu.

Oysa bizlerin izin vermeyeceği husus Florya projesinin hayata geçmesi değil, tam tersine 30 Temmuz 2022 tarihinde Genel Kurul'dan alınan yetkinin koşullarına eksiksiz olarak uyulmadan, oldu bittiye getirilerek yapılmasıdır. Yani Galatasaray'ın geleceğinin karartılmasıdır.

Bizler Galatasaray'ın menfaatine olan her projenin hayata geçmesi için taşın altına gövdemizi koymaya hazırız. Seçimi kazandıktan sonra da Florya projesi dahil her projeyi Galatasaray'ın geleceğini garanti altına alacak şekilde şeffaf olarak hayata geçireceğiz. Bunun haricinde atılacak her adım Galatasaray'a ve Galatasaray'ın geleceğine vurulmuş ağır bir darbe olacaktır.