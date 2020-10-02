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Sözü ve müziği Göksu Taşçeviren ve Mustafa Atik'e, düzenlemesi ise Nurettin Çolak'a ait olan 'Tahtına Veda', sevmeyi ve sevilmeyi bilmeyen kibirli bir karaktere kendini kaptırıp düş ve gerçek arasında kaybolan birinin aşk acısını ve ruh halini anlatıyor.

80'ler havasını yaşatmayı hedefleyen bir altyapıyla, synthwave türünde düzenlenen 'Tahtına Veda', bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.