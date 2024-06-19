Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sudan ve BAE daimi temsilcileri BMGK'da tartıştı | Dış Haberler

        Sudan ve BAE daimi temsilcileri BMGK'da tartıştı

        Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) BM Daimi Temsilcisi Mohammed Abushahab ve Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss al-Harith Mohamed tartıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 00:49 Güncelleme: 19.06.2024 - 00:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        BMGK'da Sudan ve BAE tartışması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BMGK'da Sudan'daki gelişmeler hakkında oturum düzenlendi.

        Al-Harith Mohamed, oturumda BAE'yi Sudan ordusuyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) cephane ve silah vermekle suçlayarak, "BAE'den silah desteği alan HDK, sistematik bir şekilde köyleri ve şehirleri hedef alıyor." ifadelerini kullandı.

        BAE Daimi Temsilcisi Abushahab, Sudan Daimi Temsilcisi'nin iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

        Sudan'ın sahadaki ciddi ihlallerinden dikkatleri uzaklaştırmak için bu yola başvurduğunu savunan Abushahab, "Tribünlere oynamayı bırakın da başlattığınız çatışmayı sonlandırın." dedi.

        Al-Harith Mohamed ise buna cevaben, "Sudan'da barış isteyenlerin iyi niyetle gelmesi lazım. BAE terörü destekleyen devlettir." ifadelerini kullanarak, savaş cephesinde BAE pasaportları ele geçirdiklerini ifade etti.

        SUDAN, BAE'Yİ ŞİKAYET ETMİŞTİ

        Sudan, 29 Mart 2024'te BAE'nin HDK'yi desteklediği iddiası ile BMGK'ya şikayette bulunmuştu, BAE ise bu iddiaları reddetmişti.

        Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Al-Harith Mohamed 27 Nisan'da BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta, BAE'nin HDK'yi destekleyerek ülkesinde "savaşı alevlendirdiğini" savunmuş, konseyden bir oturum düzenlemesini talep etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Sudan
        #BAE
        #BMGK
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Arda Güler golü attı, tarihe geçti!
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Gürcistan'ı 3 golle devirdik!
        Başakşehir'de korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        Başakşehir'de korku dolu anlar! Çocuğunu rehin alıp camdan aşağı sarkıttı
        İspanya'da manşetler Arda Güler!
        İspanya'da manşetler Arda Güler!
        Pozitif
        Pozitif
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        "Bu golün hayalini kuruyordum"
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Türkiye, Millilerin zaferini böyle izledi!
        Türkiye, Millilerin zaferini böyle izledi!
        "Tur kapısı aralandı!"
        "Tur kapısı aralandı!"
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Eylem Tok duruşması ertelendi
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        Niğde'de silahlı kavga: 9 yaralı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğe açıldı
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        2014'ten beri bulunamıyor: Kayıp Malezya uçağında yeni gelişme
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Bilimsel çalışma: Antibiyotikten daha etkiliymiş
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Anksiyeteyi nasıl lehimize çevirebiliriz?
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Bu kuruyemişler şifa deposu!
        Habertürk Anasayfa