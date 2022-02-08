Suçüstü! Zehir tacirlerine baskın

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, sahte alkol imalatı yapılan bir adrese nefes kesen bir operasyon düzenledi. Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye giren polis ekipleri, 4 şüpheliyi dolum yaparken suçüstü yakaladı. Aramalarda yaklaşık 1 milyon lira değerinde satışa hazır sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ile sipariş defteri ele geçirildi.
İstanbul’da sahte alkolle mücadele kapsamında başarılı operasyonlara imza atan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalarda İstiklal Mahallesi’nde bir binada sahte alkol imalathanesi olduğunu tespit etti. Bunun üzerine günlerce fiziki takip yapan Beyoğlu polisi, dün saat 19.30 sıralarında imalathaneye nefes kesen bir operasyon düzenledi. Binanın kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye baskın yapan polis ekipleri, sahte alkol dolumu yapan 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Nefes kesen o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.
NEFES KESEN OPERASYON
Şahısları kelepçeleyerek etkisiz hale getiren Beyoğlu polisi ardından ağızları bantlanmış kolileri açmaya başladı. Onlarca koliyi tek tek açan ekipler, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan binlerce boş ve dolu alkol şişesi ele geçirdi. Aramalara devam polis, kömürlük olarak kullanılan bir yerin kilidini koçbaşıyla kırdıktan sonra içeriye girdi. Yapılan incelemeler sonucunda da litrelerce etil alkol bulundu. Son olarak binanın en üst katına çıkan Beyoğlu polisi, daireye girdiklerinde dolum yapılan 2 adet içerisi sahte viski ve rakı dolu tank ile alkol yapımında kullanılan ilaçlar ve satışa hazır sahte bandrollü çok sayıda alkol şişesi ele geçirdi. Poşetlerin içerisinde ise çok sayıda alkol markası çıkartması bulundu.
1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE ALKOL
Aramalar sürdüğü esnada Beyoğlu Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini, şüphelilerin yakalandığı yerdeki masanın üzerinde bulunan bir defter çekti. Defteri inceleyen ekipler, sayfalarca kalem kalem yazılmış sipariş listesi olduğunu tespit etti. Aramaların ardından dolu ve boş sahte alkoller şişeleri, yapımında kullanılan malzemeler, sahte bandroller, marka çıkartmaları ve dolum tankları ile sipariş defterine el konuldu. Ele geçirilenler kamyonlarla taşınarak emniyete götürüldü.
ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA
Operasyonda yakalanan Zafer S. (49), Mehmet İ. (40), Ali S. (41) ve Yakup Y. (30) Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrollerinden geçirilen şüpheliler, emniyette ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Bina ise belediye ekipleri tarafından mühürlendi.
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