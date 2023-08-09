Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda sokakta motosikletle silahlı saldırı düzenleyen 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal'in öldürülmesi ve yoldan geçen 2 kişinin yaralanması olayı dehşete düşürmüştü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu olayın ardından Beyoğlu’nda da Yedi Bela Taner olarak bilinen Taner Şanlı ve arkadaşı motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Taner Şanlı hayatını kaybetti.

3 GÜNDE ARANAN 125 KİŞİ YAKALANDI

Son üç günde İstanbul genelinde yapılan uygulamalarda 7 bin 976 motosiklet incelendi. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan aranan 125 kişi motosiklet sürücüsü yakalandı. Çalışmalarda trafik kurallarına uymayan 208 motosiklete işlem yapıldı. 31 motosiklet trafikten men edildi. Aramalarda ise 5 ruhsatsız silah ve 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uygulamalar aralıksız devam edeceği belirtildi.

İLK KAPKAÇTA KULLANILDI

Ortaya çıkan verilere göre ise planlı saldırılarda motosikletin suçluların gözdesi olduğu görülüyor. Peki şüpheliler motosikleti neden kullanıyor? Motosiklet kullanıcıları suç dünyasına ilk hangi suçlarla başladı? Merak edilen bu konuları, yıllarca kapkaççı ve gasp suçlularını kovalayan emekli polis memuru Soner Gömeç anlattı. Gömeç, 20 yıl önce kapkaççıların motosiklet kullandığını belirterek “O dönem bir motosikletli kapkaççılar furyası başlamıştı. Hem gerçekleştirdikleri kapkaçları daha rahat yapabildiklerine inanıyorlardı hem de kolayca kaçabileceklerini düşünüyorlardı. İki kişi oluyorlardı, biri sürücü diğeri arkada oturup kapkaç yapıyordu. O dönem teknolojinin kameranın olmadığı dönemdi. Ama bir şekilde onları buluyorduk. Kapkaç neredeyse bitti. Şimdi ise silahlı saldırılarda da daha rahat kaçabileceklerine inanıyorlar. Ama gördüğüm o ki bu tür saldırılarda Asayiş Şube Müdürlüğü ile Organize Şube Müdürlüğü’nün takip ve olayı çözmede başarıları çok yüksek. Saldırgan motosikletiyle yakalanmayacağını düşünüyor oysa polisin her zaman onlardan bir adım önde olduklarını unutuyorlar" ifadelerini kullandı.