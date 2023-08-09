Kapkaçtan cinayet olaylarına uzandı! Motosikleti artık suç örgütleri de kullanıyor
Son aylarda yaşanan silahlı saldırılarda şüphelilerin eylemi yapmak için kullandıkları araç dikkat çekiyor. Özellikle planlı silahlı saldırılarda şüpheliler motosiklet kullanıyor. İstanbul'da gerçekleşen son olayda motosikletli silahlı saldırı yapan bir şüpheli öldürüldü. Bu olaydan birkaç gün sonra Beyoğlu'nda iki kişi motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı uygulama yapmaya başladı. Son üç günde yapılan uygulamalarda aranan 125 kişi yakalandı. Peki şüpheliler neden motosiklet kullanıyor? Habertürk, yıllarca suçluları kovalayan emekli emniyet personeline sordu
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Köyiçi Meydanı'nda sokakta motosikletle silahlı saldırı düzenleyen 24 yaşındaki Sertan Taylan Hayal'in öldürülmesi ve yoldan geçen 2 kişinin yaralanması olayı dehşete düşürmüştü.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, bu olayın ardından Beyoğlu’nda da Yedi Bela Taner olarak bilinen Taner Şanlı ve arkadaşı motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Taner Şanlı hayatını kaybetti.
İSTANBUL POLİSİNDEN ALAN DARALTMASI
Son günlerde yaşanan silahlı motosikletli saldırılar üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul il genelinde motosikletlere yönelik uygulamalar başlatıldı. Yer değiştirilerek alan daraltma çalışması da yapan polisin uygulamalarında dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı.
3 GÜNDE ARANAN 125 KİŞİ YAKALANDI
Son üç günde İstanbul genelinde yapılan uygulamalarda 7 bin 976 motosiklet incelendi. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan aranan 125 kişi motosiklet sürücüsü yakalandı. Çalışmalarda trafik kurallarına uymayan 208 motosiklete işlem yapıldı. 31 motosiklet trafikten men edildi. Aramalarda ise 5 ruhsatsız silah ve 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uygulamalar aralıksız devam edeceği belirtildi.
İLK KAPKAÇTA KULLANILDI
Ortaya çıkan verilere göre ise planlı saldırılarda motosikletin suçluların gözdesi olduğu görülüyor. Peki şüpheliler motosikleti neden kullanıyor? Motosiklet kullanıcıları suç dünyasına ilk hangi suçlarla başladı? Merak edilen bu konuları, yıllarca kapkaççı ve gasp suçlularını kovalayan emekli polis memuru Soner Gömeç anlattı. Gömeç, 20 yıl önce kapkaççıların motosiklet kullandığını belirterek “O dönem bir motosikletli kapkaççılar furyası başlamıştı. Hem gerçekleştirdikleri kapkaçları daha rahat yapabildiklerine inanıyorlardı hem de kolayca kaçabileceklerini düşünüyorlardı. İki kişi oluyorlardı, biri sürücü diğeri arkada oturup kapkaç yapıyordu. O dönem teknolojinin kameranın olmadığı dönemdi. Ama bir şekilde onları buluyorduk. Kapkaç neredeyse bitti. Şimdi ise silahlı saldırılarda da daha rahat kaçabileceklerine inanıyorlar. Ama gördüğüm o ki bu tür saldırılarda Asayiş Şube Müdürlüğü ile Organize Şube Müdürlüğü’nün takip ve olayı çözmede başarıları çok yüksek. Saldırgan motosikletiyle yakalanmayacağını düşünüyor oysa polisin her zaman onlardan bir adım önde olduklarını unutuyorlar" ifadelerini kullandı.
"ARTIK SUÇ ÖRGÜTLERİ KULLANIYOR"
Cinayet Büro Amirliği’nde yıllarca çalışan emekli polis memuru Fuat Karabulut da, motosiklet kullanan saldırganların hareket alanlarının geniş olduğunu belirterek, “Genelde plakasız veya ikiz plaka ya da çalıntı motosikletlerle olayı gerçekleştiriyorlar. Kaçarken alanları geniş olduğu için polisin onları takipte zorlanabileceğini düşünüyorlar. Örneğin motosikletle kaçarken dar sokağa girebilirler veya merdivenden inerler ama ekip arabası inemez. Ama burada yanıldıkları şu var polis sıcağı sıcağına yakalamazsa bile yaptıkları çalışmalarla rahatlıkla faillerine ulaşabiliyor. Motosikletli silahlı saldırıları artık çeteler ve suç örgütleri de kullanmaya başladı. Motosikletli saldırılar hemen hemen hepsi planlı saldırılardır" şeklinde konuştu.