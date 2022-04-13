Su Soley'den albüm sürprizi!

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Su Soley, "Kabuk" isimli albümünde kendi kabuğunu kırdığını, şarkılarının genel yapısı ve sound'u ile de bu farklılığı desteklediğini dile getirdi.

Soley, albümünün hazırlıklarını büyük bir özveri ile gerçekleştirerek, yaklaşık 2 sene boyunca emek verdi.



7 şarkıdan oluşan Su Soley'in yeni albümü "Kabuk", 13 Mayıs'ta tüm dijital platformlarda yerini alacak.