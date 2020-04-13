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Koronavirüs salgını nedeniyle karantinada olan şarkıcı Su Soley, bu süreçte sevilen ninnileri kendi tarzında yeniden düzenledi.

Daha önce de çocuk şarkısı ve ninni seslendiren Soley, farklı şarkıları 'Soley Kids' projesini çocuklara armağan etti.

Şarkıcı, nesiller boyunca günümüze gelen; 'Fış Fış Kayıkçı', 'Dandini Dastana', 'Uyu Yavrum Ninni' ve 'Ninni Yavrum Ninni' adlı ninnilerin bir arada bulunan albümü, meditatif ağırlıklı uzun soluklu dinlenebilecek ninniler arasında yerini aldı.

Şarkıcının yeni projesi 'Soley Kids’in, 'Ninniler' albümü tüm dijital platformlarda yerini aldı.