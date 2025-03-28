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        Haberler Gündem Çevre Su seviyesi düştü: "Hastalık ve parazit" uyarısı! | Son dakika haberleri

        Diyarbakır'daki Devegeçidi'nde su seviyesi düştü: "Hastalık ve parazit" uyarısı!

        Diyarbakır'da tarım alanlarına sulama suyu sağlayan ve 110'dan fazla kuş türünün yaşadığı bilinen Devegeçidi Baraj Gölü'nün su seviyesi, iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle azaldı. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Biyoçeşitliliği koruma açısından yeri geldiğinde oraya takviye yapmamız lazım. Eğer biyoçeşitlilik azalırsa tarım alanlarında verimlilikte ciddi düşüşler olur. Parazitler veya viral hastalıklarda ciddi artışlar olabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:21 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:21
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        • 1

          Diyarbakır'da tarım alanlarına sulama suyu sağlayan Devegeçidi Baraj Gölü'nün su seviyesi düştü. Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Eğer biyoçeşitlilik azalırsa tarım alanlarında verimlilikte ciddi düşüşler olur. Parazitler veya viral hastalıklarda ciddi artışlar olabilir" dedi.

        • 2

          Devegeçidi Çayı üzerinde bulunan Devegeçidi Baraj Gölü, tatlı su balıkçılığı, hayvanların su ihtiyacının giderilmesi, tarım alanlarının sulama suyunun sağlamasının yanı sıra 110’dan fazla kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

        • 3

          Baraj gölünün su seviyesi, iklim değişikliği, yağış azlığı ve buharlaşmanın etkisiyle azaldı.

        • 4

          Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, göle takviye yapılması gerektiğini belirterek, hastalık ve parazitler konusunda uyarıda bulundu.

        • 5

          Prof. Dr. Kılıç, gölün su kuşları açısından zengin bir yer olduğunu belirterek, "Karacadağ Havzasının suyunu biriktirmek amacıyla 1970’li yıllarda kurulmuştur. Baraj, çevredeki tarlaların sulanmasında önemli bir işleve sahiptir" dedi.

        • 6

          Kılıç, "Yalnızca sulama ile ilgili bir görevi yok. Özellikle biyoçeşitliğin korunmasında çok değerlidir. Çok geniş bir havzayı kapsayan bu göletimizde, pek çok kuş türü barınır. Yaptığımız bir çalışmada 110’dan fazla kuş türünün burada yaşadığını gördük. Özellikle su kuşları açısından çok zengin bir bölge. Ördekler, balıkçıllar, ötücü kuşlar bu bölgenin müdavimleridir. Bir kısmı üreme amacıyla burada bulunur. Göç olarak buraya gelen bu türler, burada üremelerini tamamladıktan sonra bölgemizden ayrılır" diye konuştu.

        • 7

          Prof. Dr. Ahmıt Kılıç, "Ayrıca buranın yerli türleri de var. Ayrıca kış veya yaz mevsimlerinde yalnızca bulunan türler de var. O yüzden biyoçeşitlilik açısından çok değerlidir. Burada aynı zamanda pek çok memeliye de rastlarız. Kurbağalar, sürüngenler bu bölgede sıklıkla yaşayan türlerdir. Farklı balık türlerini de burada avlama imkanı vardır" şeklinde konuştu.

        • 8

          Bölgede hüküm süren kuraklığın barajlarda da su seviyesinin düşmesine neden olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Maalesef son yıllarda artan kuraklık dolayısıyla gölün su seviyesi ciddi biçimde düştü. Zaman zaman tamamen kuruma noktasına geldi. Kar yağışı olmayınca bu kuraklık daha da şiddetli kendisini gösteriyor. Maalesef bu yıl su seviyesinin çok düşük olduğunu biliyoruz, çünkü kar yağışı olmadı. Yağmurlarda da bir azalma var. Biyoçeşitliliği koruma açısından yeri geldiğinde oraya takviye yapmamız lazım. Çok nadide türleri burada görebiliyoruz. Biz balıkçıl kuşlardan pek çok türü burada görebiliyoruz."

        • 9

          Kılıç, "Suyun azalmasına bağlı olarak bölgede yaşanacak ciddi kayıpların önüne geçilmesi için bu bölgeye su takviyesinin olması elzem. Eğer biyoçeşitlilik azalırsa tarım alanlarında verimlilikte ciddi düşüşler olur. Parazitler veya viral hastalıklarda ciddi artışlar olabilir. Bu yüzden bizim bu baraj alanını suyla takviye etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

        • 10

          Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, "Burada avcılığın tamamen yasaklanması lazım. İllegal avcılıklara maalesef rastlanabiliyor. Bunların önüne geçilmesi lazım. Bu bölgenin suyunun kirletilmemesi de büyük bir öneme sahiptir. El birliğiyle bu nadide alanımızı korumamız lazım. Buradaki yüzlerce türün yaşamasını sağlamak insanlara bağlı. Bu konuda bütün hemşerilerimizin destek vereceğini ve ilgililerin uyarılarına uyacağını düşünmekteyim. Zor günler bizi bekliyor ama bunların üstesinden gelmek mümkündür" dedi.

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