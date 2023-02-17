TOPRAK OLMAYAN YERDE TEYEMMÜM NASIL ALINIR?

Suyun olmadığı yerde teyemmüm almak isteyenler fakat toprağı da bulamayanlar, ince kumla, kesekle, çakılla ya da taş ile teyemmüm edebilir. Toprak, çakıl, kesek ya da taşı bulamayan çamura teyemmüm edebilir. Suyun olmadığı fakat kar ya da buzun olduğu yerde olan kişiler mümkün olduğu kadar onu eritip gusül almalıdır. Toprak kirliyse, saman ya da başka şeylerle karışıksa onunla teyemmüm edilemez.