TEYEMMÜM ABDESTİ NASIL ALINIR?
İlk olarak toprak temizlenir. Ardından niyet edilir.
Teyemmüm abdesti için niyet olarak, "Niyet ettim Allah rızası için teyemmüm abdesti almaya" diyerek niyet edilebilir.
Avuçlar açılarak toprağa vurulur.
İleri ve geri hareket ettirerek avuçlar kaldırılır.
Akabinde avuçlar birbirine vurularak eller silkelenir.
Silkelemeden sonra ellerin içi ile yüzün tamamı 1 kere mesh edilir.
Daha sonra 2. defa eller aynı şekilde toprağa vurulur.
Sol elin içiyle, dirsek kısmıyla birlikte sağ kol mesh edilir.
Ardından sağ elin içiyle, aynı şekilde sol kol mesh edilir.
Böylelikle teyemmüm abdesti alınmış olur.