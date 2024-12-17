Su böreği tarifi: Evde pratik ve kolay su böreği nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Su böreği yapmak, zahmetli ve zaman alıcı bir işlem olarak bilinse de doğru adımları takip ederek yapılabilir. Hamurun kat kat dizilerek pişirilmesi biraz dikkat ve özen gerektirir. Yufkaların ince açılması ve suya haşlanarak düzgün şekilde yerleştirilmesi su böreğinin başarısı için kritik noktalardır. Bu nedenle sabırlı olmak ve her aşamaya dikkat etmek önemlidir. Tarifin püf noktalarına hakim olduktan sonra su böreğini yapmak daha kolay hale gelebilir. Ortaya çıkan nefis tat ve doku bu çabaya değecektir. Peki, su böreği nasıl yapılır? İşte tüm ayrıntılar.

REKLAM advertisement1 SU BÖREĞİ TARİFİ Su böreği, zengin ve lezzetli yapısıyla, hemen herkesin damak tadına hitap eden bir yemektir. Özellikle hamur işlerini sevenler, su böreğini vazgeçilmez bir lezzet olarak kabul eder. Yumuşacık katmanları, çıtır dış yüzeyi ve iç harcının çeşitliliği her yaş grubundan insanın beğenisini kazanır. Peynir, kıyma, ıspanak gibi farklı iç harç seçenekleri sayesinde damak zevkine göre özelleştirilebilir. Hem çocuklar hem de yetişkinler için olmak üzere lezzetini ve kıvamını seven herkesin favorisi olabilir.

REKLAM Su böreği malzemeleri: 5 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

500 gram beyaz peynir

1 demet maydanoz (doğranmış)

1 adet yumurta (sarısı üzeri için) Su böreği yapımı: Geniş bir kabın içine unu alın. Orta kısmını havuz gibi açın. Ilık suyu, sıvı yağı ve tuzu havuzun ortasına ekleyip yavaş yavaş unla karıştırın. Ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru temiz bir bezle örtüp yaklaşık 30 dakika dinlendirin. Dinlenmiş hamuru 8 eşit parçaya bölün. Her bir parçayı merdane yardımıyla çok ince olacak şekilde açın. Açtığınız yufkaları unlayarak üzerine dizin. Büyükçe bir tencereye bol su koyun ve kaynatın. Açtığınız yufkaları kaynar suya tek tek atıp 1-2 dakika haşlayın. Haşlanan yufkaları hemen soğuk suya alarak şoklayın. Süzgeç yardımıyla süzün ve üzerine soğuk su dökerek durulayın.

REKLAM Beyaz peyniri çatalla iyice ezin. İçine doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın. Haşlanmış ve süzülmüş yufkaları düz bir zemine serin. Üzerine peynirli harçtan bolca yayın. Rulo şeklinde sarın. Ruloyu bıçakla 3-4 cm kalınlığında kesin. Yağlanmış fırın tepsisine sarılmış börekleri yan yana dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun!

Su böreğini hazır yufka ile de yapabilirsiniz. İçi için peynir yerine lor peyniri veya kıyma da kullanabilirsiniz. Su böreğini fırında değil, tavada da kızartarak servis edebilirsiniz. Yanında ayran veya cacık ile tüketebilirsiniz. SU BÖREĞİ YAPILIŞI PÜF NOKTALARI Su böreği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları hem hamurun lezzetini hem de böreğin dokusunu mükemmel hale getirebilir. İlk etapta yufkaların düzgün ve ince açılması önemlidir. Yufkalar ne kadar ince olursa börek o kadar çıtır ve hafif olur. Hamurun kaynar suya daldırılması, su böreğine özgü olan yumuşak ama diri yapıyı sağlamak için gereklidir. Bu işlem sırasında suyun kaynar olması, yufkaların çok fazla şişmesini engeller ve katlar arasındaki dengeli dokuyu oluşturur.

İç harcın hazırlanmasında da dikkat edilmesi gereken bir diğer püf noktası, peynirin tuz oranının iyi ayarlanmasıdır. Eğer tuzlu peynir kullanıyorsanız harca ekstra tuz eklememek faydalı olacaktır. Ayrıca böreğin üst kısmının altına göre daha çıtır olması için, fırının önceden ısınmış olması ve pişirme sırasında üzerinin altına göre daha fazla kızarması sağlanmalıdır.

Böreğin daha lezzetli olması için pişirme süresinin sonunda üzerine tereyağı sürmek hem ekstra aroma katar hem de böreğin dışının daha çıtır olmasını sağlar. Böreği fırından çıkarıp bir süre dinlendirmek, iç harcının daha iyi yerleşmesini ve böreğin kesilmesini kolaylaştırır. Bu noktalara dikkat ederek su böreğinizin lezzetini ve kıvamını mükemmel hale getirebilirsiniz.