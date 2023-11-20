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        Haberler Televizyon Stranger Things 5. sezon ne zaman gelecek? Netflix Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu, kaç bölümden oluşacak?

        Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?

        Yayınlandığı ilk bölümü ile büyük beğeni toplayan Stranger Things 5. sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Konusu 1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında geçen Stranger Things ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki, "Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?" İşte Stranger Things yeni sezon tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 20.11.2023 - 14:21
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        • 1

          Stranger Things 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in sevilen dizilerinden Stranger Things 4.sezon 2.kısmı ile Temmuz ayında izleyici karşısına çıkmıştı. 15 Temmuz 2016'da yayınlandığı ilk bölümüyle senaryosu, müzikleri, atmosferi ile diziseverlerin beğenisini toplamıştı. Peki, "Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu, kaç bölümden oluşacak?" İşte Stranger Things 5. sezon tarihi..

        • 2

          STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

          Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things 4.sezon 1.kısmı 27 Mayıs'ta 2.kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici ile buluştu. 4.sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5.sezon yayın tarihi hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

        • 3

          STRANGER THİNGS FİNAL Mİ YAPIYOR?

          Stanger Things'in yaratıcıları Matt ve Ross Duffer, daha önce dizinin 5. sezonunu doğrulamıştı. Duffer Kardeşler, açıklamalarında dizinin hikayesinin 7 sene önce planlandığını ve o dönemde dizinin 4 veya 5 sezon olacağını tahmin ettiklerini belirtti. Ayrıca 5. sezonla birlikte dizinin ekranlara veda edeceğini de açıkladılar.

        • 4

          STRANGER THINGS KONUSU

          Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

        • 5

          İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

        • 6

          STRANGER THINGS OYUNCULARI

          Wiona Ryder

          David Harbour

          Millie Bobby Brown

          Finn Wolfhard

          Gaten Matarazzo

          Caleb McLaughlin

          Noah Schnapp

          Sadie Sink

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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