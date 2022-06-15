Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Stoltenberg'den son dakika Türkiye açıklaması: Finlandiya ve İsveç’in üyeliği... - En son haberler

HABERTURK.COM / Ajanslar

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getiriyor" dedi.

Basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruları da yanıtlayan Stoltenberg,Türkiye'nin güvenlik endişeleri özellikle terörle mücadele konusunda. Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleri meşru endişelerdir. PKK, NATO müttefikleri, Avrupa Birliği, aynı zamanda Finlandiya ve İsveç tarafından bir terör örgütü olarak tanımlanmıştır. Oturup Türkiye'nin endişelerini ele almamız gerekir. Şu anda yaptığımız bu. Finlandiya ve İsveç'ten gelen harekete geçmeye ve güvenlik endişelerinin giderilmesi için Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarına dair sinyalleri ve mesajları da memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, bu meselenin kısa sürede çözülmesini istediğini belirterek, "Ancak bu ne zaman çözülür, söylemek zor." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, konunun 29-30 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nden önce hallolmasını istediklerini ancak bunu kesin olarak söylemenin mümkün olmayacağını dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN TAHIL İHRACI İÇİN ÇABALARI

Stoltenberg, Ukrayna'nın tahılının dünya piyasalarına ihraç edilebilmesine yönelik çabalarla ilgili bir soruyu yanıtlarken, dünyada tahıl ve gıda fiyatlarındaki artışın Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırımlarından değil, Rusya'nın Ukrayna savaş açmasından kaynaklandığını belirtti.

Konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmede gündeme geldiğini aktaran Stoltenberg, tahılın Karadeniz'den dünya piyasalarına ihraç edilebilmesi için Türkiye'nin bir anlaşma sağlamaya yönelik çabaları olduğunu hatırlattı.

Stoltenberg, "Türkiye'nin çabalarının sonuç vermesini ümit ediyorum ancak bunu söylemek için erken. NATO müttefiki Türkiye çabalarını sürdürüyor." dedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.