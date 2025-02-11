Stoklanan bataryalar patladı!

Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler alevlere müdahale ederken mahalle sakinleri de ekiplerin çalışmasını endişeli gözlerle izlediler. Ekiplerin yaklaşık 1.5 saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın anında ikamet içerisinde olan ve komşularının haber vermesi ile dışarı çıkan yaşlı bir kadının ise büyük korku yaşadığı görüldü.