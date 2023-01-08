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Büyük Çamlıca Camii otoparkında görüntülendi! Stokçular park etti iddiası!

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Büyük Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkında iddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen çok sayıda aracın üzerindeki toz ve ambalajlar dikkat çekti

Giriş: 08.01.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Üsküdar'da otomobil stokçuluğu iddiası - Haberler
DHA

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü.

Üsküdar ilçesinde bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne ait ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ileri sürüldü.

FİLO HALİNDE SIFIR ARAÇLAR

DHA'nın haberine göre, kim tarafından park edildiği anlaşılmayan filo halindeki sıfır araçların ambalajlarının da üzerinde durduğu belirtildi.

OTOMOBİL STOKÇULARI İDDİASI!

Uzun süredir otoparkta tutulan araçların tozlandığı ve cami önünde çekiciler üzerinde otomobiller bekletildiği de görüldü. Araçların otomobil stokçuları tarafından park edildiği iddia edildi.

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