DHA

İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü. Üsküdar ilçesinde bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne ait ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ileri sürüldü.

FİLO HALİNDE SIFIR ARAÇLAR DHA'nın haberine göre, kim tarafından park edildiği anlaşılmayan filo halindeki sıfır araçların ambalajlarının da üzerinde durduğu belirtildi.

OTOMOBİL STOKÇULARI İDDİASI! Uzun süredir otoparkta tutulan araçların tozlandığı ve cami önünde çekiciler üzerinde otomobiller bekletildiği de görüldü. Araçların otomobil stokçuları tarafından park edildiği iddia edildi.