Sterlin, İngiltere'de hükümetin açıkladığı vergi indirim paketinin ardından dolar karşısında 1985 yılından bu yana en düşük seviyesini gördü. Döviz kurlarındaki son dakika hareketliliğinin ardından global yatırımcılar "Sterlin ne kadar, kaç TL oldu ve neden düşüyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, güncel döviz kurları ile sterlin fiyatı...