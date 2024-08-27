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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Stephen Kenny: Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Stephen Kenny: Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum

        UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'in teknik direktörü Stephen Kenny, Başakşehir'in turun favorisi olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 18:52 Güncelleme: 27.08.2024 - 18:52
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        "Turun favorisi Başakşehir"
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        St. Patrick's Athletic Teknik Direktörü Stephen Kenny, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Başakşehir'e konuk olacakları maçın öncesinde açıklamalarda bulundu.

        "İKİ TAKIM DA BİRBİRİNİ TEST ETTİ"

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stephen Kenny, "Yarınki maçı bekliyoruz. İlk maçta iki takım da birbirini test etti. Çok taktiksel bir maç oldu. Yarınki maç için de oldukça heyecanlıyım." dedi.

        "TURUN FAVORİSİ BAŞAKŞEHİR"

        İki takımın tur şansını da değerlendiren Kenny, "Başakşehir oldukça güçlü bir takım. Başakşehir'in tur için favori olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi zor bir lig ve bu ligde şampiyon oldular, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiler. Biz ilk kez bu şansı elde ediyoruz, gruplara kalırsak kulüp tarihimiz için ilk olacak. Başakşehir güçlü bir takım ama oyuncularımız için de tarihe geçmeleri için büyük fırsat. Zor bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

        SAKATLIK AÇIKLAMASI

        Cian Kavanagh ve Romal Palmer'ın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıklayan Kenny şöyle konuştu:

        "Rövanş maçının da ilk maça yakın olacağını düşünüyorum. İki takım da topa sahip olmak isteyen takımlar. Yarın yeni zorluklarla karşılaşabiliriz. Bunlara çözüm üretmeliyiz. İlk maçtan iyi dersler çıkardık, düzeltmemiz gereken şeyler vardı. Yarın buna odaklanacağız. Başakşehir'in oldukça yetenekli oyuncuları var. Kulüp olarak başardıkları çok şey var, çok iyi atak oyuncuları var. Diğer turlarda da daha az favori görülen taraftık. Buna rağmen bu tura kendimizi attık. Kendimizi de küçümsememeliyiz."

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