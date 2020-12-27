2015'ten 2019'a kadar peş peşe 5 final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors'ta Stephen Curry eski formunu yakalıyor. Sezona eski görüntüsünden uzak giriş yapan ve ilk iki maçta sadece dört üç sayı isabeti bulan tecrübeli yıldızın videosu gündeme oturdu.

Golden State Warriors, Curry'nin şut antrenmanından bir kesit paylaştı ve yıldız basketbolcu hiç kaçırmadan üst üste 105 üç sayı isabeti buldu.