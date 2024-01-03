Stellantis Türkiye’de bayrak değişimi

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Otomotiv grubu Stellantis’te yeni atamalar gerçekleşti. 5 yıl boyunca Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2022 yılında Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevine getirilen İbrahim Anaç, Stellantis Türkiye’nin yeni Ülke Başkanı oldu.

Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü’nden Stellantis Türkiye Ülke Başkanlığı’na uzanan yaklaşık 1.5 yıllık süreç içerisinde Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı göreviyle önemli deneyimler elde eden Anaç'ın, yeni görevine ise 1 Ocak itibarıyla başladığı bildirildi.

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Stellantis Türkiye Ülke Başkanı olarak geçtiğimiz 5 yıl boyunca görev yapan Olivier Cornuaille ise görev süresinin dolmasıyla Stellantis’in Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA Chief Operating Officer) Samir Cherfan’a bağlı olarak tüm markaların Satış ve Pazarlama Operasyonlarından sorumlu olacak.

Son 5 senede çok önemli değişimleri, çok güçlü ve yetenekli bir ekiple yürüttüğünün altını çizerek teşekkürlerini ileten Olivier Cornuaille, "Stellantis ekibinin ve Türkiye'deki operasyonların liderliğini, işimizi ve ortaklarımızı çok iyi tanıyan İbrahim Anaç'a devretmekten mutluluk ve gurur duyuyorum. İbrahim Anaç, 1.5 yıl boyunca başarıyla üstlendiği bölge liderliği görevinde zenginleştirdiği tecrübesi ile Stellantis Türkiye'ye geri dönüyor” açıklamasında bulundu.

TOFAŞ ANLAŞMASI REKABET KURULU'NDA

FCA ve PSA'nın 2021'de birleşmesi ile kurulan Stellantis, Türkiye operasyonunu devretmek üzere Mart 2023'te Tofaş ile el sıkışmıştı.

Stellantis'in FCA kanadından Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının Türkiye'deki satış ve satış sonrası faaliyetlerini yürüten Tofaş, böylece Stellantis'in PSA kanadındaki markaların da Türkiye temsilciliğini üstlenecek.

Rekabet Kurulu'nun incelemesi Tofaş lehine sonuçlanırsa, Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları da Türkiye'deki faaliyetlerini bundan böyle Tofaş bünyesinde sürdürecek.

Mart ayında yapılan açıklamada, Tofaş'ın Stellantis'in Türkiye'deki haklarını devralmak için 400 milyon euro ödeyeceği belirtilmişti.