Modelin ani ölümünün büyük bir kayıp olduğunu belirten ailesi, şu ifadeleri kullandı:

Tennant'ın 22 Aralık 2020'deki ani ölümünü büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Harika bir kadındı ve hepimiz için esin kaynağıydı. Çok özlenecek. Ailesi olarak mahremiyete saygı gösterilmesini istiyoruz.