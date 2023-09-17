Son dakika: A Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adamı görevden aldı.
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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi bitti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, son maçlardaki kötü futbol ve alınan sonuçlar nedeniyle eleştiri oklarına maruz kalan Alman teknik adamı görevden aldı.
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Milli takımdaki gidişata rağmen teknik adamın arkasında duran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetimi, Alman hocanın futbolcuları eleştiren açıklamasının ardından bakış açısını değiştirdi.
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Başkan Büyükekşi'nin 'Kuntz kendi bacağına sıktı' açıklamasını yaptıktan sonra günlerdir Kuntz ve milli takımın durumu değerlendiriliyordu.
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Büyükekşi ve yönetiminin aldığı karar doğrultusunda da bugün Stefan Kuntz telefonla aranarak, kendisine yolların ayrıldığı bildirildi.
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Bir yıl daha sözleşmesi bulunan, daha doğrusu EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası sonuna kadar sözleşmesi olan Kuntz ile anlaşma bozulacak ve önümüzdeki hafta içinde yeni teknik adam açıklanacak.
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HIRVATİSTAN MAÇINDA KENAN KOÇAK GÖREV ALABİLİR
Şimdilik sadece Stefan Kuntz'a haber gönderilirken, yardımcılarına herhangi bir bilgi verilmedi.
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Ekim ayında EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile önemli bir karşılaşmaya çıkacak milli takımda, Kuntz'un yardımcısı Kenan Koçak'ın takımı sahaya süreceği ihtimalinden bahsedildi.
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Yeni bir teknik adamla anlaşma sağlanması durumunda Kuntz'un yardımcıları da görevden alınacak ya da kabul etmesi durumunda yeni hocaya Kenan Koçak yardımcı antrenörlük yapmaya devam edecek.