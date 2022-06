Her sene olduğu gibi bu sene de Steam Yaz İndirimleri başladı. Popüler oyun platformu Steam'de birçok oyun cazip fırsatlarla oyunculara sunuluyor. Oyuncular Steam Yaz İndirimleri'nin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Steam Yaz İndirimleri 2022 ne zaman bitiyor? İşte Steam Yaz İndirimlerinde öne çıkan oyunlar...

STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Steam Yaz İndirimleri 23 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 21:00'da başladı. Steam yaz indirim dönemi 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRDİ?

Steam Yaz İndirimlerinde birçok oyun indirime girdi. Simülasyon oyunlarından yarış oyunlarına, açık dünya oyunlarından spor oyunlarına kadar pek çok oyun yüzde 20'den yüzde 90'a varan indirimlerle oyuncuları bekliyor. İşte Steam Yaz İndirimlerinde öne çıkan oyunlar...

GTA 5 - 74,69 TL

Rust - 154 TL

Sekiro: Shadows Die Twice - 144,50 TL

Detroit: Become Human - 71,00 TL

God of War - 263,20 TL

Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL

Mafia Definitive Edition - 103,60 TL

Dying Light 3 Stay Human - 233,83 TL