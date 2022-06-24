Her sene olduğu gibi bu sene de Steam Yaz İndirimleri başladı. Popüler oyun platformu Steam'de birçok oyun cazip fırsatlarla oyunculara sunuluyor. Oyuncular Steam Yaz İndirimleri'nin ne zaman biteceğini araştırıyor. Peki, Steam Yaz İndirimleri 2022 ne zaman bitiyor? İşte Steam Yaz İndirimlerinde öne çıkan oyunlar...
STEAM YAZ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Steam Yaz İndirimleri 23 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 21:00'da başladı. Steam yaz indirim dönemi 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.
STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ OYUNLAR İNDİRİME GİRDİ?
Steam Yaz İndirimlerinde birçok oyun indirime girdi. Simülasyon oyunlarından yarış oyunlarına, açık dünya oyunlarından spor oyunlarına kadar pek çok oyun yüzde 20'den yüzde 90'a varan indirimlerle oyuncuları bekliyor. İşte Steam Yaz İndirimlerinde öne çıkan oyunlar...
GTA 5 - 74,69 TL
Rust - 154 TL
Sekiro: Shadows Die Twice - 144,50 TL
Detroit: Become Human - 71,00 TL
God of War - 263,20 TL
Red Dead Redemption 2 - 149,50 TL
Mafia Definitive Edition - 103,60 TL
Dying Light 3 Stay Human - 233,83 TL
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!