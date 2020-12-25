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StartupMarket, girişimleri daha yakından tanımak isteyen yatırımcılara alternatif pazarlar ve doğru finansman işlemleri yaratmak için kitlesel fonlama platformu kurmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) sürecini geçtiğimiz ay başlatan ve yatırım bazlı yöntem ile kitlesel fonlamaya odaklanacak olan StartupMarket, ilk fonlamasını 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirecek.

StartupMarket Kurucu Ortağı Serkan Bağce, Statista'ya göre 2022 yılında kitlesel fonlama platformlarından toplanan fon büyüklüğünün 57 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade ederek, "Türkiye’de ise beyaz yaka çalışanların Türkiye startup ekosistemine yıllık 120 milyon dolardan fazla yatırım yapabileceği bir potansiyel olduğunu öngörüyoruz. Türk ve uluslararası yatırımcılara alternatif pazarlar ve doğru finansman işlemleri yaratmak hedefi ile kitlesel fonlama platformumuzu kurmaya karar verdik" dedi.

Bağçe, StartupMarket kitlesel fonlama platformunun, yatırım yapmak isteyen ama yatırım süreci hakkında bilgisi ve zamanı olmayan potansiyel yatırımcılara yönelik çözümler de sunacağını ekledi.