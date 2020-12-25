StartupMarket, girişimleri daha yakından tanımak isteyen yatırımcılara alternatif pazarlar ve doğru finansman işlemleri yaratmak için kitlesel fonlama platformu kurmaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) sürecini geçtiğimiz ay başlatan ve yatırım bazlı yöntem ile kitlesel fonlamaya odaklanacak olan StartupMarket, ilk fonlamasını 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirecek.
StartupMarket Kurucu Ortağı Serkan Bağce, Statista'ya göre 2022 yılında kitlesel fonlama platformlarından toplanan fon büyüklüğünün 57 milyar dolara çıkmasının beklendiğini ifade ederek, "Türkiye’de ise beyaz yaka çalışanların Türkiye startup ekosistemine yıllık 120 milyon dolardan fazla yatırım yapabileceği bir potansiyel olduğunu öngörüyoruz. Türk ve uluslararası yatırımcılara alternatif pazarlar ve doğru finansman işlemleri yaratmak hedefi ile kitlesel fonlama platformumuzu kurmaya karar verdik" dedi.
Bağçe, StartupMarket kitlesel fonlama platformunun, yatırım yapmak isteyen ama yatırım süreci hakkında bilgisi ve zamanı olmayan potansiyel yatırımcılara yönelik çözümler de sunacağını ekledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!