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        Haberler Ekonomi Teknoloji Starlink BTK'ya başvurdu - Teknoloji Haberleri

        Starlink BTK'ya başvurdu

        Elon Musk'ın uzay teknolojileri firması SpaceX, uydudan internet hizmeti sağlayan Starlink'in Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için BTK'ya resmi başvuruda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.09.2023 - 07:48 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:48
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        Starlink BTK'ya başvurdu
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        Elon Musk'ın uzay teknolojileri firması SpaceX, uydudan internet hizmeti sağlayan Starlink'in Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na resmi başvuruda bulundu.

        'KAMUOYUNUN GÖRÜŞLERİNİ ALACAĞIZ'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Starlink'in BTK'ya resmi başvurusuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yardımcısı Sayan, "Alçak yörünge uydu hizmeti sunan Starlink, ülkemizde de faaliyette bulunmak istediklerine dair taleplerini iletmişlerdi. Bu taleplerine istinaden bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuzda SpaceX yetkilileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı neticesinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlarımız başta olmak üzere tüm haberleşme sektörümüz ve kamuoyunun görüşlerini alacağız" dedi.

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