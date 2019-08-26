Star Wars'tan duygusal fragman

İlk filmim 1977'de sinemalara gelen Star Wars'ta bir dönem kapanıyor. Sinema tarihinin en unutulmaz serilerinden biri olan Star Wars'ta 8 filmdir anlatılan Skywalker Ailesi'nin öyküsü 20 Aralık'ta tüm dünyada vizyona girecek olan 'The Rise of Skaywalker'la sona erecek.

Merakla beklenen filmin ikinci fragmanı bugün yayınlandı.

Fragmanda 1977'de ilk filmden bugüne serinin tüm bölümlerinden nostaljik görüntüler yer aldı. Bugün hayatta olmayan oyuncuların görüntüleri Star Wars hayranları tarafından çok duygusal bulundu.

Fragmanda dikkat çeken bir başka şey ise filmin kahramanı Rey'in Star Wars' evreninde 'karanlık tarafın' kullandığı çift taraflı kırmızı ışın kılıcı kullanması oldu.

Ayrıca fragmanın sonunda serinin efsanevi kahramanı Darth Vader'ın ikonik 'nefes' alışveriş sesinin duyuluyor olması da serinin fanlarını heyecanlandırdı.