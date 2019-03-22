Stadia: Google'ın yeni dijital oyun platformu hakkında ne biliyoruz?

Google, 'oyunculuğun geleceği' olabilecek yeni dijital oyun platformu Stadia'yı tanıttı.

Stadia, evlerdeki masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar, televizyon ve telefon ekranından yüksek çözünürlüklü ve hızlı oyun keyfi vadediyor.

Hem de oyun indirme ya da güncelleme derdi olmadan.

Peki Stadia hakkında bilinenler neler?

Nasıl çalışıyor?

Teknoloji devi Google, Project Stream adıyla indirmeden oyun oynamayı sağlayan bir proje üzerinde çalışıyordu.

2018'de tarayıcısı Chrome üzerinden Project Stream'i test etmeye başlayan şirket, nihayetinde Stadia'yı geliştirdi.

Stadia'nın sloganı, "Nerede ve ne zaman istersen oyun oyna". Yani oyuncular internet sağlayıcılarından, istedikleri cihazı kullanarak oyun keyfini deneyimleyebiliyor. Ayrı yüksek performanslı oyun bilgisayarları ya da oyun konsolları gibi donanımlara para vermelerine de gerek kalmıyor. Çünkü oyunları çalıştıran aslında Google'ın yüksek performanslı sunucuları oluyor.

Google, tanıtım toplantısında yeni oyun kumandasını da tanıttı.

Stadia ile uyumlu bu kumanda ilk bakışta klasik bir konsol kumandasını andırsa da, bir tuşla oyunu YouTube video platformunda paylaşmayı sağlıyor.

Kablosuz bağlantı ile çalışan kumanda, Google Asistan'a da erişim sağlıyor.

Bir kullanıcı, YouTube'dan yayınını izlediği bir oyunun içinde kendisini bulabiliyor. Saniyeler içinde pasif bir izleyici olmaktan çıkıp, oyuna giriyor. Kumandanın bir tuşuyla da oyunu yayınlayabiliyor.

Stadia, bulut (cloud) servis gücü ile, dev bir sunucu üzerinden çalışıyor.

https://twitter.com/Google/status/1108077174399995904

Yani bilgisayara oyun indirme ya da mağazaya gidip oyun satın almaya gerek kalmıyor.

Kimler oynayabilecek?

Peki her oyunsever bir gün bu deneyimi tadabilecek mi? Bazı oyuncular lojistik nedenlerle bundan şüpheli.

Stadia'nın internet sitesine göre, yüksek hızlı internet kaliteli oyun için en önemli şart.

İnternet sinyalinin düşük olduğu yerlerde de performansın düşmesi kuvvetle muhtemel.

Neden ihtiyaç duyuldu?

Oyuncular uzun süredir gecikme (lag) sorunundan dertli. Oyuncunun herhangi bir komutunun oyuna yansıması gecikebiliyor. Oysa komutlarda saliselik farklar dahi bir oyunun kaderini tayin edebiliyor.

Google bekleme sorununu aşmak için Stadia'nın kumandasının doğrudan internete bağlanması ve Google'ın hizmet sağlayıcılarıyla başka cihazlar üzerinden bağımsız bir şekilde bağlantı kurmasını sağlıyor.

Şirket, Stadia'nın 4K çözünürlük ve 60 fps (saniyedeki kare sayısı) kalitede oyun hizmeti vereceğini söylüyor.

Bugün PlayStation 4 Pro ve Xbox One X gibi en ileri konsol oyunları, hem 4K hem de 60 fps destekleyen sınırlı sayıda oyun çeşitlerine sahip.

Fiyatı ne? Ne zaman piyasaya çıkacak?

Google Stadia'nın fiyatını açıklamadı.

Tahminlere göre ürün, üyelik üzerinden hizmet verecek.

Stadia, bu özelliğle "oyun dünyasının Netflix'i" sıfatını kazanmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Bu yılın sonlarına doğru ürünün, ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa'nın büyük bir bölümünde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Hangi oyunlar oynanabilecek?

Google, id Software'in popüler video oyunu Doom Eternal'ın ilk oyunlar arasında olacağını açıkladı.

Şirket tanıtım etkinliğinde de Doom Eternal'ı canlı olarak oynadı.

Ancak diğer oyunların ismi netleşmiş değil.

Önemi ne?

Google, Stadia sayesinde YouTube ile yakaladığı başarıyı pekiştirmek istiyor.

YouTube, oyuncuların hünerlerini sergilediği başlıca yayın platformlarından.

Google'ın gaming (oyun) bölümünü yöneten Phil Harrison, "Her gün yüz milyonlarca insan oyun içeriklerini YouTube'dan izliyor. Amacımız, bu dünyaları bir araya getirmek" diyor.

Bazı uzmanlar, Google'ın Microsoft ve Sony karşısında önemli bir rakip olacağını söylerken, bazıları beklentileri düşük tutmaktan yana.

Tokyo merkezli oyun endüstrisi danışmanlık şirketi Kantan Games'in CEO'su Dr. Serkan Koto, Twitter hesabından şu soruları yöneltti:

"Stadia gerçekten çok iddialı ancak kumandanın, hizmetin fiyatı ne? Hangi oyunları oynayabileceğiz? Stadia üzerinden oynanabilecek oyunları geliştirmek ve yayınlamanın maliyeti ne olacak?"

https://twitter.com/serkantoto/status/1108066453247254528

Konsolun sonu mu?

Stadia ile geleneksel konsol oyunlarının tarihe karışacağı görüşü yaygın.

BBC'ye konuşan Ovum şirketinin analistlerinden Matthew Bailey bu görüşe katılsa da, konsol pazarının hâlâ canlı olduğu görüşünde:

"Nintendo Switch'in yakaladığı başarı ve Sony ile Microsoft'un yeni nesil donanımı sayesinde, önümüzdeki altı yılda, dünyanın dört bir yanında 225 milyona yakın ev konsolu satılacağını tahmin ediyoruz."

Stadia Türkiye'deki gamerları da heyecanlandırmış görünüyor.

Ancak kimileri Stadia'nın Türkiye'ye geç geleceğinden endişeli, kimileri de internet maliyetlerinin cep yakacağından. Dikkate değer sosyal medya paylaşımlarından bazıları şöyle:

https://twitter.com/ozgurgundogdu35/status/1108330594176548865

https://twitter.com/adrenomicon/status/1108267060797337600

https://twitter.com/ugursabak/status/1108271436484038656

https://twitter.com/talhaaynaci/status/1108055000981389312