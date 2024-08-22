St. Gallen - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunuyor. Kybunpark (AFG Arena) Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte St. Gallen - Trabzonspor maçı hakkında tüm detaylar...