St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e elenen Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turunda St. Gallen'in rakibi oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Ruzemberok takımını eleyerek bir üst tura yükselen Trabzonspor, 3. ön eleme turunda ise Rapid Wien'e karşı 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup olarak, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Bordo-mavililer, İsviçre ekibiyle deplasmanda oynayacağı ilk maçta alacağı iyi bir skorla tur kapısını aralamak istiyor. Peki, "St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" İşte St. Gallen - Trabzonspor maçı tarihi ve saati...
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St. Gallen - Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyeti bulunuyor. Kybunpark (AFG Arena) Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "St. Gallen - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının yanıtı taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte St. Gallen - Trabzonspor maçı hakkında tüm detaylar...
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ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor, Konferans Ligi play-off Turu ilk maçında St. Gallen ile karşı karşıya geliyor. Kybunpark (AFG Arena) Stadı'nda oynanacak maç 22 Ağustos Perşembe günü saat 22:00'de başlayacak
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ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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TRABZONSPOR KADROSUNU UEFA’YA BİLDİRDİ
Trabzonspor, İsviçre ekibiyle oynayacağı maçın kadrosunu UEFA’ya bildirdi.
Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barišić, Batista Mendy, Stefan Savić, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yilmaz, John Lundstram, Edin Višća,
Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trézéguet, Denis Drăguş, Enis Destan, Mislav Oršić
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Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas gibi isimler kadroda yer almadı.