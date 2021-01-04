Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yıl sonu enflasyon rakamlarını açıklaması ile birlikte memur ve emekli zamları belli oldu. Açıklanan zam oranı sonrası en düşük SSK maaşı araştırılmaya başlandı. Peki 2021 En düşük SSK emekli maaşı ne kadar? İşte en düşük 2000 sonrası SSK emekli maaşı...

2021 EN DÜŞÜK SSK MAAŞI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL’den 2 bin 420 TL’ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL’den bin 763 TL’ye, en düşük tarım BAĞ-KUR’lu aylığı da bin 534 TL’den bin 662 TL’ye yükselecek.

SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI UNVAN VE DERECE 2020 Temmuz 2021 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 2.233 2.420 SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.500 BAĞ-KUR (ESNAF) 1.627 1.763 BAĞ-KUR (TARIM) 1.534 1.662

SSK 2000 SONRASI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

SSK’dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL’ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL’yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.