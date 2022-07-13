Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeyi terk etti

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden ayrıldığı doğrulandı.

BBC’nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeden ayrıldı.

Rajapaksa’nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak konut ve ofise girmişti.

Yerleşkeye girilmesinin ardından Rajapaksa'nın oradan ayrıldığı ve güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

Devlet Başkanı Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiği bildirilmişti.

*Haberin görseli Reuters tarafından servis edilmiştir