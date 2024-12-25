Squid Game 2. sezon ne zaman başlıyor?
Geçim sıkıntısı yaşayan yüzlerce kişinin kendilerini acımasız bir oyunda bulduğu Güney Kore dizisi Squid Game, 2. sezonu ile izleyici ile buluşuyor. Netflix platformunda yayınlanan Squid Game, şiddet içeren oyunlarda para için yarışan insanları ele alan konusuyla kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı. Peki, Squid Game 2. yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Squid Game 2. sezon tarihi...
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Squid Game yeni sezon tarihi diziseverlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Senaryosu ve yönetmenliği Hwang Dong-hyuk'a ait olan Squid Game'in, 2. sezon fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Squid Game, Güney Kore yapımı bir dizidir. Toplamda 9 bölümden oluşan Squid Game 1. sezonu gerilim- drama türünde bir dizidir ve bir hayatta kalma mücadelesini konu alır. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
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SQUID GAME 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Netflix'in ilk sezonuyla oldukça konuşulan dizisi Squid Game'den hayranlarını sevindiren haber geldi. Netflix 2. sezon tarihi belli oldu.
Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışını konu edinen yapım, 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanacak.
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''ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR''
"Asıl oyun şimdi başlıyor." sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak olan yapımın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.
Fragmanda da başrol olan 456 numarayı vurgulayan dizi, gerilimli bir sezon ile Netflix'te izleyicilerle buluşacak.
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3. VE FİNAL SEZONU İÇİN ONAY ALDI
Ayrıca dizi, 2. sezonun ardından 3. ve final sezonu için de onay aldı. Buna göre, dizinin hikayesi 2025 yılında sona erecek.
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SQUID GAME DİZİSİNİN KONUSU
17 Eylül’de yayınlanmaya başlayan Squid Game, Güney Kore’de yüklü bir borç altına giren, tehlikeli işlere karıştığı için eve dönemeyen, parasızlıktan ailesine bakamayan bir grup insana odaklanıyor.
Hayatlarını umutsuzca değiştirmek isterken metroda bir adamla karşılaşan bu kişiler bir anda kendilerini çocuk oyunları turnuvasında buluyor. Oyunun acımasızlığı karşısında kanları donan yarışmacılar oylama yaparak oyunu sonlandırıyor.
Fakat eski hayatlarına döndüklerinde yaşadıkları çaresizlikle tekrar gönüllü olarak turnuvaya katılıyorlar. Hayatta kalmak için tek şanslarının ihtiyaç duydukları parayı kazanmak olduğunu düşünen katılımcıların şeker kalıbı, kırmızı ışık yeşil ışık ve daha pek çok çocuk oyunundan sağ kurtulması gerekiyor.