''ASIL OYUN ŞİMDİ BAŞLIYOR''

"Asıl oyun şimdi başlıyor." sloganı ile üç yıl aranın ardından tekrar izleyicilerle buluşacak olan yapımın 2. sezonundan yeni fragman yayınlandı.

Fragmanda da başrol olan 456 numarayı vurgulayan dizi, gerilimli bir sezon ile Netflix'te izleyicilerle buluşacak.