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        Haberler Gündem SPOTİFY ZAMMI 2023 | 2023 Spotify üyelik ücretleri ne kadar? Bireysel, aile, öğrenci, duo Spotify abonelik ücretleri kaç TL oldu?

        Spotify üyelik ücretlerine zam geldi! 2023 bireysel, aile, öğrenci, duo Spotify abonelik ücretleri ne kadar oldu?

        Spotify üyelik ücretlerine son dakika zammı geldi. Milyonlarca şarkıya ve içeriğe ev sahipliği yapan dünya çapındaki içerik üreticisi Spotify Türkiye fiyatları Temmuz ayında zamlandı. İşte 2023 Aile, bireysel ve öğrenci Spotify Temmuz fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 00:21
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        • 1

          Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından biri olan Spotify'ın Türkiye ücretlerine zam geldi. Spotify aylık abonelik ücretleri öğrenci 14,99 lira, bireysel 29,99 lira, duo 39, 99 lira ve aile paketi ise 49, 99 liraydı. Son zammın ardından en düşük Spotify bireysel abonelik ücreti 29,99 liradan 39,99 liraya yükseldi. İşte 2023 Spotify üyelik ücretlerinde son durum...

        • 2

          SPOTİFY'A ZAM GELDİ!

          Önde gelen müzik platformlarından Spotify'da beklenen fiyat değişikliği gerçekleşti. Bireysel paket fiyatı 39.99 TL'ye yükseldi.

        • 3

          Spotify'dan kullanıcılarını üzen karar. 2021 yılından bu yana fiyat güncellemesi yapmayan müzik platformu, ABD'deki fiyatlarını o dönemden bu yana ilk kez yükseltti.

        • 4

          Bu gelişmenin ardından Türkiye fiyatları da güncellenen Spotify'ın premium bireysel paketi 39.99 TL'ye yükseldi. İşte Spotify'ın güncellenen abonelik ücretleri:

        • 5

          ZAMLI SPOTİFY ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          Bireysel 39,99 TL

          Duo 54,99 TL

        • 6

          Aile 64,99 TL

          Öğrenci 21,99 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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