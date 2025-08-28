Spotify'da uygulama içi mesajlaşma dönemi

Popüler müzik ve podcast platformlarından Spotify, kullanıcı deneyimini daha sosyal hale getirmek için “Mesajlar” özelliğini tanıttı. Kullanıma sunulan bu özellik, mobil uygulama üzerinden arkadaşlarla doğrudan iletişim kurmayı ve içerik paylaşmayı kolaylaştırıyor. Türkiye’de de aktif olan bu yenilik, Spotify’ın sosyal medya özelliklerini genişletme stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenlik önlemleriyle dikkat çeken özellik, müzik severlerin paylaşım alışkanlıklarını dönüştürmeyi hedefliyor.

MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR? Spotify’ın “Mesajlar” özelliği, kullanıcıların dinledikleri içeriği uygulama içinden hızlıca paylaşmasına olanak tanıyor. Oynatılıyor ekranındaki paylaş simgesine dokunarak bir şarkı, podcast veya sesli kitap seçiliyor ve sohbet ekranında bir arkadaşla paylaşılıyor. Kullanıcılar, paylaşılan içeriğe metin ekleyip emojilerle tepki verebiliyor, böylece sohbet daha kişisel bir hale geliyor. Sol üst köşedeki profil simgesinden erişilen “Mesajlar” sekmesi, tüm sohbetleri ve paylaşılan içerikleri arşivliyor. Şimdilik sadece birebir sohbet destekleniyor; grup sohbeti ise henüz sunulmuyor. • Mobil uygulamada, dinlediğiniz içeriğin Oynatılıyor ekranında paylaş simgesine dokunun. • Bir arkadaş seçip içeriği paylaşın. • Sohbet ekranında metin yazın veya emojiyle tepki verin. • Profil simgesinden Mesajlar sekmesine giderek geçmiş sohbetleri görüntüleyin.

GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Spotify, mesajların iletim ve depolama sırasında endüstri standardı şifreleme kullandığını belirtiyor, ancak uçtan uca şifreleme sunulmuyor. Platform kurallarına uymayan içerikleri denetlemek için mesajlar proaktif olarak incelenebiliyor. Kullanıcılar, rahatsız edici mesajları şikayet edebilir veya istenmeyen kişileri engelleyebilir. Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden özelliği tamamen kapatma seçeneği de mevcut. 16 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlı olan özellik, genç kullanıcıların güvenliğini ön planda tutuyor.

KULLANIM ALANI VE ERİŞİM

Mesajlar özelliği, ilk olarak Latin Amerika ve Güney Amerika’da mobil cihazlar için kullanıma açıldı. Yakında ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da yaygınlaşacak. Türkiye’de halihazırda aktif olan özellik, sadece mobil uygulamalarda kullanılabiliyor; masaüstü desteği henüz yok. Kullanıcılar, Instagram veya WhatsApp gibi platformlardan gelen Spotify bağlantılarıyla sohbet başlatabiliyor veya davet linkleriyle yeni konuşmalar açabiliyor.

SPOTIFY’IN SOSYAL VİZYONU Spotify, son yıllarda platformunu daha sosyal bir ekosisteme dönüştürmek için adımlar atıyor. Podcast’lere yorum ekleme, video odaklı akış sayfaları ve müzik parçalarına yorum yapma gibi özellikler, bu vizyonun parçaları. Mesajlar özelliği, genel mesajlaşma platformlarına rakip olmayı değil, müzik ve sesli içerik paylaşımına odaklanan bir iletişim alanı yaratmayı amaçlıyor. İleride sanatçıların hayranlarıyla doğrudan iletişim kurabileceği bir özellik de gündeme gelebilir. KULLANICI DENEYİMİ VE TARTIŞMALAR Kullanıcılar, içerik paylaşımının kolaylaşmasını ve sohbetlerin uygulama içinde saklanmasını pratik buluyor. Ancak bazıları, yeni özelliklerin arayüzü kalabalıklaştırdığını ve Spotify’ın müzik odaklı kimliğinden uzaklaşabileceğini düşünüyor. Sanatçıların hayranlarla iletişim için bu özelliği kullanıp kullanamayacağı ise belirsiz. Spotify, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak özelliği geliştirmeyi planlıyor.