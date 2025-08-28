Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.417,92 %0,52
        DOLAR 41,0417 %0,00
        EURO 48,0257 %0,50
        GRAM ALTIN 4.494,43 %0,26
        FAİZ 39,07 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 51,50 %1,07
        BITCOIN 113.027,00 %0,54
        GBP/TRY 55,4882 %0,14
        EUR/USD 1,1665 %0,22
        BRENT 67,98 %-0,10
        ÇEYREK ALTIN 7.348,40 %0,26
        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Spotify'da uygulama içi mesajlaşma dönemi - Teknoloji Haberleri

        Spotify'da uygulama içi mesajlaşma dönemi

        Spotify, yeni "Mesajlar" özelliğiyle müzik ve podcast paylaşımını daha sosyal bir deneyime dönüştürüyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden arkadaşlarıyla şarkı, podcast veya sesli kitap paylaşarak sohbet edebiliyor, emojilerle tepki verebiliyor ve önerilerini arşivleyebiliyor. Mobil cihazlarda kullanıma sunulan özellik, Türkiye dahil birçok bölgede aktif. Uçtan uca şifreleme sunmasa da, engelleme ve kapatma seçenekleriyle gizliliği koruyor. Spotify, bu yenilikle sosyal platform vizyonunu güçlendiriyor.

        Giriş: 28.08.2025 - 15:01 Güncelleme: 28.08.2025 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spotify'da mesajlaşma dönemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Popüler müzik ve podcast platformlarından Spotify, kullanıcı deneyimini daha sosyal hale getirmek için “Mesajlar” özelliğini tanıttı. Kullanıma sunulan bu özellik, mobil uygulama üzerinden arkadaşlarla doğrudan iletişim kurmayı ve içerik paylaşmayı kolaylaştırıyor. Türkiye’de de aktif olan bu yenilik, Spotify’ın sosyal medya özelliklerini genişletme stratejisinin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Kullanıcı dostu arayüzü ve güvenlik önlemleriyle dikkat çeken özellik, müzik severlerin paylaşım alışkanlıklarını dönüştürmeyi hedefliyor.

        MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ NASIL ÇALIŞIYOR?

        Spotify’ın “Mesajlar” özelliği, kullanıcıların dinledikleri içeriği uygulama içinden hızlıca paylaşmasına olanak tanıyor. Oynatılıyor ekranındaki paylaş simgesine dokunarak bir şarkı, podcast veya sesli kitap seçiliyor ve sohbet ekranında bir arkadaşla paylaşılıyor. Kullanıcılar, paylaşılan içeriğe metin ekleyip emojilerle tepki verebiliyor, böylece sohbet daha kişisel bir hale geliyor. Sol üst köşedeki profil simgesinden erişilen “Mesajlar” sekmesi, tüm sohbetleri ve paylaşılan içerikleri arşivliyor. Şimdilik sadece birebir sohbet destekleniyor; grup sohbeti ise henüz sunulmuyor.

        • Mobil uygulamada, dinlediğiniz içeriğin Oynatılıyor ekranında paylaş simgesine dokunun.

        • Bir arkadaş seçip içeriği paylaşın.

        • Sohbet ekranında metin yazın veya emojiyle tepki verin.

        • Profil simgesinden Mesajlar sekmesine giderek geçmiş sohbetleri görüntüleyin.

        GİZLİLİK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        Spotify, mesajların iletim ve depolama sırasında endüstri standardı şifreleme kullandığını belirtiyor, ancak uçtan uca şifreleme sunulmuyor. Platform kurallarına uymayan içerikleri denetlemek için mesajlar proaktif olarak incelenebiliyor. Kullanıcılar, rahatsız edici mesajları şikayet edebilir veya istenmeyen kişileri engelleyebilir. Ayarlar > Gizlilik ve Sosyal bölümünden özelliği tamamen kapatma seçeneği de mevcut. 16 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlı olan özellik, genç kullanıcıların güvenliğini ön planda tutuyor.

        KULLANIM ALANI VE ERİŞİM

        Mesajlar özelliği, ilk olarak Latin Amerika ve Güney Amerika’da mobil cihazlar için kullanıma açıldı. Yakında ABD, Kanada, Brezilya, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da yaygınlaşacak. Türkiye’de halihazırda aktif olan özellik, sadece mobil uygulamalarda kullanılabiliyor; masaüstü desteği henüz yok. Kullanıcılar, Instagram veya WhatsApp gibi platformlardan gelen Spotify bağlantılarıyla sohbet başlatabiliyor veya davet linkleriyle yeni konuşmalar açabiliyor.

        SPOTIFY’IN SOSYAL VİZYONU

        Spotify, son yıllarda platformunu daha sosyal bir ekosisteme dönüştürmek için adımlar atıyor. Podcast’lere yorum ekleme, video odaklı akış sayfaları ve müzik parçalarına yorum yapma gibi özellikler, bu vizyonun parçaları. Mesajlar özelliği, genel mesajlaşma platformlarına rakip olmayı değil, müzik ve sesli içerik paylaşımına odaklanan bir iletişim alanı yaratmayı amaçlıyor. İleride sanatçıların hayranlarıyla doğrudan iletişim kurabileceği bir özellik de gündeme gelebilir.

        KULLANICI DENEYİMİ VE TARTIŞMALAR

        Kullanıcılar, içerik paylaşımının kolaylaşmasını ve sohbetlerin uygulama içinde saklanmasını pratik buluyor. Ancak bazıları, yeni özelliklerin arayüzü kalabalıklaştırdığını ve Spotify’ın müzik odaklı kimliğinden uzaklaşabileceğini düşünüyor. Sanatçıların hayranlarla iletişim için bu özelliği kullanıp kullanamayacağı ise belirsiz. Spotify, kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak özelliği geliştirmeyi planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Eski kulüp başkanına kanlı infaz kamerada!
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Kıvanç Tatlıtuğ'un ifadesi ortaya çıktı
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Hakan Çakır'ı öldürmüşlerdi! Gözaltındayken hastaneden kaçmışlar!
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        Komşuda haftada 4 gün çalışmaya yeşil ışık
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        ABD vize sürelerini kısaltma hazırlığında
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        Motosiklet sorunu nasıl çözülür? Almanya nasıl çözdü
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        İşte Solskjaer'in Lausanne 11'i!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Samsunspor'da hedef Avrupa Ligi!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        Elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiydi... Harçlığını çıkarıyordu!
        "Savaştan kaçan general!"
        "Savaştan kaçan general!"
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        4 arkadaş denize girdi... Sadece 2'si çıkabildi!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        Erzurum'un gizemli yolu!
        21 yıl sonra karşılaştılar
        21 yıl sonra karşılaştılar
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Boy kısaltma için Türkiye’ye geliyorlar! Uzmanlar ölüm riskine karşı uyarıyor
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        Konut krizinin asıl faili, derin negatif faiz
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        En fazla sığınağa sahip ülke: İsviçre
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Elektrik üretiminde hem günlük hem de aylık bazda rekor
        Habertürk Anasayfa