SPOT ETHEREUM ETF NEDİR?

ETF, “Exchange-Traded Funds” ya da Türkçesi'yle “Borsa Yatırım Fonu” teriminin kısaltmasıdır. ETF, belirli bir emtiaya veya varlık sınıfına yatırımcıların doğrudan ilişki içerisine girmeden yatırım yapmasını sağlayan, borsada bireysel bir hisse senedi gibi işlem gören bir yatırım fonu türüdür; bir hisse senedi gibi borsada alınıp satılabilir.