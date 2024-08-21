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        Haberler Magazin 'Sporun Oyuncakları' sergisi uzatıldı

        'Sporun Oyuncakları' sergisi uzatıldı

        Trendyol destekli 'Sporun Oyuncakları' sergisi yoğun ilgi üzerine uzatıldı. Sergi, İstanbul Oyuncak Müzesi'nde ağustos sonuna kadar sürecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:17
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        'Sporun Oyuncakları' sergisi uzatıldı
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        Trendyol sponsorluğunda, İstanbul Oyuncak Müzesi’nde düzenlenen ve 19 Temmuz’da açılışı yapılan 'Sporun Oyuncakları' sergisi, büyük ilgi görmeye devam ediyor. Antik Yunan’dan modern zamanlara kadar çeşitli spor dallarına ait oyuncaklarla spor ve oyuncak tarihini ilk kez bir araya getiren sergi, 31 Ağustos’a kadar İstanbul Oyuncak Müzesi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

        Spor tarihini oyuncaklar aracılığıyla ziyaretçilere aktaran bu özel serginin süresi, yoğun talep üzerine 31 Ağustos’a kadar uzatıldı. Antik Olimpiyat oyunlarından günümüze kadar uzanan geniş bir yelpazede spor oyuncaklarını barındıran sergide ziyaretçiler, sporun tarihsel gelişimini oyuncaklar aracılığıyla deneyimleme fırsatı buluyor. Antik Yunan’daki at arabası yarışlarından Muhammed Ali Clay’in oyuncak bebeğine kadar pek çok farklı oyuncağın yer aldığı sergi, aynı zamanda çocuklara ve gençlere sporun farklı dallarını tanıma fırsatı sağlıyor.

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        ZİYARETÇİ SAYISI BEKLENENİN ÜZERİNDE

        Şair ve yazar Sunay Akın ile Aslı Nuhoğlu’nun küratörlüğünde Trendyol’un katkılarıyla düzenlenen sergi, her yaştan sporseverin ilgisini çekti. Olimpiyat oyunlarının coşkusunu İstanbul’a taşıyan serginin ziyaretçi sayısı beklenenin oldukça üzerine çıktı. Sergiyi bugüne dek 4 bine yakını öğrenci olmak üzere yaklaşık 8 bin kişi ziyaret etti.

        Trendyol ve İstanbul Oyuncak Müzesi, spor ve oyuncak tarihini ilk kez bir araya getiren serginin uzatılması kararını şu sözlerle açıkladı: Spor sevgisini oyuncakların dünyasına taşıyan ‘Sporun Oyuncakları’ sergisinin gördüğü yoğun ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun birleştirici gücüne katkı sunmak ve Olimpiyatların evrensel değerlerini daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak bizler için çok değerli. Bu nedenle, daha önce 19 Temmuz-19 Ağustos arasında açık kalmasını planladığımız sergiyi uzatma kararı aldık. Henüz ziyaret etme fırsatı bulamamış olan herkesi, 31 Ağustos’a kadar ’Sporun Oyuncakları’ sergisine bekliyoruz.

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