Sporting Lisbon: 5 - Nacional Madeira: 2 (Maç sona erdi)

Portekiz Premier Lig Sporting Lisbon - Nacional Madeira maçına sahne oldu.Sporting Lisbon ekibinin ilk 11'inde şu isimler yer aldı: Renan Ribeiro, Sebastian Coates, Jefferson, Jeremy Mathieu, Bruno Gaspar, Bruno Fernandes, Bruno Cesar, Nemanja Gudelj, Nani, Abdoulaye Diaby, Bas DostNacional Madeira takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Daniel Guimaraes, Nuno Campos, Felipe Lopes, Julio, Jota, Kalindi, Aleksandar Palocevic, Vitor Gonçalves, Joao Camacho, Witi Quembo, Bryan Rochez6. dakikada Joao Camacho, tabelayı 0-1 yaptı. Dakikalar 26'ı gösterirken Aleksandar Palocevic, konuk takımın ikinci golünü kaydetti. 35. dakikada Sporting Lisbon, Bas Dost ile skoru 1-2 yaptı. Maçın ilk devresi 1-2 bitti. Sporting Lisbon oyuncuları Jeremy Mathieu, Sebastian Coates sarı kartla ilk yarıyı tamamladılar. 70. dakikada Bruno Fernandes, Sporting Lisbon adına ikinci golü attı.Mücadelenin 75. dakikasında Sporting Lisbon, Jeremy Mathieu ile 3-2 öne geçti.87. dakikada Bas Dost attığı golle tabelayı 4-2 yaptı.90'da Sporting Lisbon oyuncusu Bruno Fernandes tabelanın 5-2 olarak değişmesini sağladı.Nacional Madeira oyuncuları Felipe Lopes, Kalindi, Bryan Rochez ile Sporting Lisbon oyuncusu Bruno Fernandes sarı kartla ikinci yarıyı tamamladılar.Maçın 2. yarısında Sporting Lisbon takımında Bruno Cesar ve Nani oyundan çıkarken Miguel Mariz Luis ve Jovane Cabral mücadeleye dahil oldu, Nacional Madeira takımında ise Brayan Riascos, Okacha Hamzaoui, Kenji Gorre girerken Joao Camacho, Aleksandar Palocevic, Witi Quembo çıktı. Maçı Sporting Lisbon 5-2 kazandı.İddaa 513 koduyla açtığı bu maçta Sporting Lisbon kazanır bahsine oynayanlara 1.10 oranını kazandırdı.Sporting Lisbon son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 yenilgi almış oldu. Nacional Madeira ise 1 beraberlik, 4 yenilgilik performansa sahip.