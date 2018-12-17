Sporting Cristal: 3 - Alianza Lima: 0

Peru Premier Lig Şampiyona Final maçında Sporting Cristal, Alianza Lima ile karşı karşıya geldi.
Sporting Cristal mücadeleye şu 11'le başladı: Patricio Alvarez, Omar Merlo, Renzo Revoredo, Marcos Lopez, Jair Cespedes, Horacio Calcaterra, Gabriel Costa, Josepmir Ballon, Jorge Cazulo, Johan Madrid, Emanuel Herrera
Alianza Lima takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Leao Butron, Francisco Duclos, Gonzalo Godoy, Hansell Riojas, Maximiliano Lemos, Alejandro Hohberg, Luis Ramirez, Rinaldo Cruzado, Luis Garro, Mauricio Affonso, Kevin Quevedo
Dakikalar 14 olduğunda Jorge Cazulo ev sahibini 1-0 öne geçirdi. 27. dakikada Gabriel Costa ev sahibini 2-0 öne geçirdi. İlk yarı 2-0 sona erdi. İlk 45 dakikada Alianza Lima futbolcuları Hansell Riojas, Maximiliano Lemos, Luis Garro sarı kart gördü. 72. dakikada Emanuel Herrera attığı golle tabelayı 3-0 yaptı.
İkinci 45 dakikada Alianza Lima futbolcusu Kevin Quevedo ile Sporting Cristal futbolcuları Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, Emanuel Herrera sarı kart gördü.
Mücadelenin 2. 45 dakikasında Sporting Cristal ekibinde Gabriel Costa, Marcos Lopez, Horacio Calcaterra oyundan çıktı, Carlos Lobaton, Christopher Olivares, Edinson Chavez yerine girdi, Alianza Lima takımında ise Maximiliano Lemos çıkarken Tomas Costa girdi. Maçı Sporting Cristal 3-0 kazandı.
Alianza Lima forması giyen Gonzalo Godoy mücadelenin 58. dakikasında kırmızı kart gördü.
514 kodlu maçta İddaa'da Sporting Cristal galibiyetine bahis oynayanlar 1.85 oranını kazandı.
Sporting Cristal takımının son 5 maçlık performansı: 3 galibiyet, 2 beraberlik. Konuk Alianza Lima ise bu süreçte 2 kez kazandı, 1 beraberlik aldı, 2 kez yenildi.
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