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Sporting - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Sporting'e 4-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'nde 4. yenilgisini aldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

04.11.2021 - 10:16 | Güncelleme: FUTBOL

  • ALİ GÜLTİKEN: Elbette Batshuayi ve Pjanic'in olmaması, Alex'in form grafiğinin henüz kadroya katkı sağlayamaması, durumu olumsuz etkiliyor. Sahada olan Ghezzal ile Atiba'nın da henüz istenilen seviyelere gelememiş olması Beşiktaş adına işleri bozmuş görünüyor. Şampiyonlar Ligi önemli bir hedef, bütün takımlar ve oyuncular burada boy göstermek istiyor. Bu yüzden mücadele gücü çok yüksek oluyor. Fakat dün akşamki görüntü bu mücadelelerden çok uzaktaydı.

  • ALİ GÜLTİKEN:  Hem skor olarak hem de oyun olarak Beşiktaş çok erken teslim oldu. Oyuncuların erken havlu attığı bu tür maçlarda söylenecek çok bir şey de kalmıyor. Ne sisteme bakabiliyorsunuz ne taktiğe ne de takım oyununa. Belli bir noktadan sonra maç oyuncular tarafından 'bitse de gitsek' noktasına geliyor. Bir şekilde ligi ve Şampiyonlar Ligi performanslarını farklı hale getirmek önemli. Çünkü bu girdap beraberinde lige de yansıyabilecek bir başarısızlık sürecini getirebilir.

  • TURGAY DEMİR: Şampiyonlar Ligi'ni bir yana bırakın, izlediğimiz en sıradan Avrupa maçında dahi takımlar bize göre ışık hızıyla oynuyor. Havamızdan mı, suyumuzdan mı bilmem, bizdeki yabancılar da ligimize adım atar atmaz ağır aksak paslaşmalara alışıyorlar. Topuk pasıyla üç kişiyi ekarte etme şansı olan bir oyuncumuz bunu yapmak yerine kendi etrafında dönüyor. Bir uzun topla arkadaşını pozisyona sokma şansı varken korkudan yanındakine veriyor topu... Sporting bile karşımızda Barça. Real ya da PSG gibi rahattı...

  • TURGAY DEMİR: Kendimizi kandırmayalım, 86 yabancıyla oynasak ligimizin ritmi değişmedikçe Avrupa'daki kaderimiz de değişmeyecektir. O nedenle yıllardır, köy takımları karşısında bile hüsranlar yaşadık. Tromsö, Östersunds, Karpaty Lviv, Valerenga, Videoton, Sigma Olomouc, Young Boys, Vardar… Daha saymaya gerek var mı? Adamlar futbol oynuyor, biz başka bir şey. Bütün hikaye bu. Öyleyse boş verelim Avrupa'yı dönelim ligimize, yiyelim birbirimiz! Hepimize afiyet olsun!

  • ATTİLA GÖKÇE: Beşiktaş kötü ve üzücü günler yaşıyor. Sorunlar öylesine kördüğüm ki eski bir şarkıdaki gibi “çözdükçe” dolaşıyor. Aradaki Galatasaray maçı “kurtarılmış” bir macera ama Beşiktaş’ın gerçeklerini örtmeye yetmiyor. Talihsizlik, herkesin yüzünü güldüren transfer mutluluklarıyla başlamış… Yeni yeni anlaşılıyor. Beşiktaş, çoğaldıkça azalıyor. Geçen yıl dayanışma içinde ve üstün form grafiği ile oynayıp ayakta kalan, son haftada şampiyonluğu averajla evine götüren takım, yeni katılanlarla zenginleşip derinleşti, güya… 

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