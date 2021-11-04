ALİ GÜLTİKEN: Hem skor olarak hem de oyun olarak Beşiktaş çok erken teslim oldu. Oyuncuların erken havlu attığı bu tür maçlarda söylenecek çok bir şey de kalmıyor. Ne sisteme bakabiliyorsunuz ne taktiğe ne de takım oyununa. Belli bir noktadan sonra maç oyuncular tarafından 'bitse de gitsek' noktasına geliyor. Bir şekilde ligi ve Şampiyonlar Ligi performanslarını farklı hale getirmek önemli. Çünkü bu girdap beraberinde lige de yansıyabilecek bir başarısızlık sürecini getirebilir.