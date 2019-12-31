2019 yılını geride bırakırken, futbol dünyasından yıla damgasını vuran 10 ismi derledik...

HABERTURK.COM

MİLLİ TAKIMDA ‘GÜNEŞ' DOĞDU

Başarısızlıkla geçen Mircea Lucescu döneminin ardından Beşiktaş’tan ayrılıp Türkiye Milli Takımı’nın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, Ay-Yıldızlı takımın ‘Güneş’ gibi doğmasını sağladı. 2. Milli Takım kariyerine EURO 2020 eleme maçlarıyla başlayan deneyimli teknik adam, Arnavutluk ve Moldova’nın ardından son Dünya Kupası galibi Fransa’yı 2-0 devirerek tüm dünyaya Türkler'in ayak seslerini duyurdu! Milli Takımımız 10 maçlık bu süreçte bu süreçte sadece 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak grup liderliğini kılpayı Fransa’ya kaptırıp Avrupa Şampiyonası’na direkt gitmeye hak kazandı.

EURO 2016’dan sonra Türk halkının azalan Milli Takım aşkını yeniden alevlendiren Şenol Güneş, her kesimden taraftarın Ay-Yıldızlı formayı desteklemesini sağladı. Güneş’in gelişiyle bambaşka bir havaya bürünen Türkiye’nin maçlarına olan ilgi bir hayli arttı.

"Hayal etmek, hikaye yazmak, mutlu olmak, birlikte mutlu olmak hepimizin amacı. Bunu birlikte yapmak hepimizin hayali" sözleri gerçek oldu

VEDAT MURİÇ

Geçtiğimiz sezon Ç.Rize forması altında attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriç, devleri peşinden koşturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin ısrarla istediği Kosovalı golcü, sarı-lacivertli kulübe imza attı. Hem Rize hem de Fenerbahçe formalarıyla 31 lig maçına çıkan Vedat, 2019’da Süper Lig’in en çok fileleri havalandıran ismi oldu.

2019 yılı içinde oynanan Süper Lig maçlarında en çok gol atan oyuncu oldu

TÜRK DUVARI: MERİH VE ÇAĞLAR

Şenol Güneş’in gelişiyle genç ve güven veren bir takım haline bürünen A Milli Takım’da en çok dikkat çeken isimlerin başında Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü geldi. İtalya kulübü Sassuolo’nun yaz transfer döneminde Alanya’ya 9 milyon 250 bin Euro ödeyerek kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper, bundan 4 gün sonra 18 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus’a transfer olarak dikkatleri üzerine çekti. Milli Takım performansıyla da herkesi kendisine hayran bırakan Merih, kendisi gibi genç Çağlar Söyüncü’yle mükemmel uyum sağladı.

2018 yazında 21.1 milyon Euro’ya İngiltere’nin Leicester City takımına transfer olan Çağlar Söyüncü de Merih’le birlikte A Milli Takım’daki performansını zirveye taşıdı. Premier Lig’de 2. sırada bulunan Leicester’ın değişilmez oyuncusu haline gelen 23 yaşındaki savunmacı, Merih’le beraber Türk halkının Avrupa’daki gururu haline geldi. 2 oyuncumuzun bugünkü piyasa değerleri 60 milyon Euro’yu bulurken, Avrupa basınında ‘Türk Duvarı’ manşetlerinin atılmasına neden oldu.

Tarihi Fransa maçının ardından Çağlar Söyüncü 'Turkish Wall' paylaşımı yaptı

"8 DE KAPANIR 18 DE"

Galatasaray’daki 4. döneminde ard arda 2 şampiyonluk yaşayan teknik direktör Fatih Terim’in, geçtiğimiz sezon sarf ettiği bir söz çok konuşuldu. Aslan, 24. haftada Erzurum deplasmanından beraberlikle dönerken o günkü lider Başakşehir’le arasındaki puan farkı 8’e çıkmıştı. Maçın ardından “Biz kazanalım yeter! O zaman 8 de kapanır 18 de” ifadelerini kullanan İmparator, devam eden süreçte takımının şahlanmasını sağladı. Cimbom bitime 10 hafta kala 8 puan gerideyken, 2 puan öne geçip şampiyon olmasını bildi. Terim de 9 sezon çalıştırdığı Galatasaray’da 8. şampiyonluğunu gördü.

Başakşehir maçının ardından Terim'in "8 de kapanır 18 de" sözleri çok konuşuldu

FALCAO NÖBETİ

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, transfer döneminde ‘Şampiyonlar Ligi kadrosu’ kurmak için atağa kalktı. Haziran ayında adı dillendirilmeye başlanan dünyanın en ünlü golcülerinden Radamel Falcao’yu renklerine bağlamak isteyen sarı-kırmızılılar, uzun süre Monaco’yu ikna etmek için uğraştı. Bu süreçte Falcao’yla yatıp Falcao’yla kalkan Galatasaray taraftarları ağustos ayının son günlerinde sevinç çığlıkları attı.

Falcao’nun İstanbul’a gelişini 10 binlerce taraftar havaalanına giderek coşkuyla karşıladı. TT Stadı’nda ise 25 bin kişinin önünde Falcao imzayı attı. Ancak sezon başından beri sakatlık problemleri yaşayan Kolombiyalı forvet, sadece 11 maçta forma giyebildi.

Radamel Falcao'yu binlerce sarı-kırmızılı taraftar karşıladı

TÜRK YETENEKLER AVRUPA’YA AÇILDI

2019’da Avrupa kulüplerinin Türkiye’deki genç yeteneklere olan ilgisi de arttı. Merih Demiral’ın yanı sıra Trabzonspor’dan Yusuf Yazıcı, Ozan Kabak, Umut Meraş ve Mert Çetin Avrupa’ya açıldı. Fransa’nın Lille Kulübü'ne transfer olan Yusuf, Trabzon’un rekor bonservisle sattığı oyuncusu oldu.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’dan 18 yaşında Alman ekibi Stuttgart’ın yolunu tutan Ozan da kulübüne 11.5 milyon Euro kazandırdı. Ardından da 15 milyon Euro’ya Schalke’ye satıldı. Bursa’dan Umut Meraş 1.3 milyon Euro bedelle Fransız Le Havre’ye, Mert Çetin de Gençlerbirliği’nden Roma’ya 3 milyon Euro bonservisle transfer oldu.

23 Aralık'ta üzücü bir haber geldi. Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağları koptu

LIVERPOOL'UN KADERİNİ DEĞİŞTİREN ADAM

Ocak 2018'de 85 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Liverpool'a katılan Virgil van Dijk, Klopp'un muhteşem takımının eksik parçasını tamamladı. Her geçen gün performansını artıran oyuncu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanılırken ve ligde rekor puanla 2. olunurken

futbolseverleri büyüledi. Ballon d'O'r'a 2006'da bu ödülü kazanan Cannavaro'nun ardından en çok yakıştırılan savunmacı oldu. Ödülü alamasa da birçok kişi için yılın en iyi futbolcusu o oldu. Şu sıralar Liverpool ile Premier Lig şampiyonluğuna yürüyor.

Avrupa'da yılın en iyi futbolcusu ödülünü, Liverpool'un Hollandalı yıldızı Virgil van Dijk kazandı

KENDİ KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ, SIRA LIVERPOOL'DA!

2012-2013'te Borussia Dortmund'la, 2017-2018'de Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finallerini kaybetti. 2015-2016'da Liverpool'la Avrupa Ligi finalinden boynu bükük ayrıldı. Finallerin şanssız adamı, 2018/2019'da şeytanın bacağını kırdı. Klopp, 2019'da hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de Dünya Kulüpler şampiyonluğunu kazandı. 2018-2019'da rekor puan almalarına rağmen Manchester City'nin gerisinde kaldılar. Bu sezon işi sıkı tutarak şimdiden en yakın rakiplerine 13 puan fark atmış durumdalar. (1 maç eksiği olmasına rağmen) 89/90'dan bu yana İngiltere'nin en büyüğü olamayan Liverpool adım adım şampiyonluğa koşuyor, Jürgen Klopp da ismini efsaneler arasına yazdırmaya hazırlanıyor.

Jürgen Klopp, bu zamana kadar iki kez kaybettiği kupayı 3. finalinde kazanırken 90 dakikanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı

DÜNYANIN EN İYİSİ YİNE MESSİ

2019'da sadece La Liga'yı kazandığı gerekçesiyle tartışma yaratsa da Ballon d'Or yine Messi'nin oldu. 6. kez kazandığı ödülle, 5 Altın Top'a sahip Ronaldo'yu geride bıraktı. 2019 yılına 50 gol sığdırmayı başaran Messi için fazla bir söze gerek yok, onu canlı izleme şansına sahip nesil olarak sahada olduğu her dakikadan zevk almaya devam edeceğiz.

Ballon d'Or ödülü 6. kez Messi'nin oldu

2000 DOĞUMLU GOL MAKİNESİ HAALAND

Dünya futbolunun yeni süperstar adayı Erling Haaland... 2019'un başında çok az insan onu tanıyordu. 2000 doğumlu oyuncu, Ocak 2019'da Molde'den Salzburg'a 5 milyon Euro karşılığında transfer oldu, sezonu takımına alışarak geçirdi. 2019/2020 sezonunda hünerlerini sergilemeye başladı. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 8 gol atarak çılgın bir performans sergiledi. Avusturya liginde 14 maçta 16 gol ve 6 asistle çıkışını sürdürdü. Devler peşine takıldı. 2019'un sona ermesine birkaç gün kala Borussia Dortmund'a transfer olarak başarısının ödülünü aldı. Bir sürpriz olmazsa yıllarca onu konuşacağız.