İLKER YAĞCIOĞLU
Başakşehir dün akşam tarih yazdı. İlk kez katıldığı ve resmen ateşe düştüğü Şampiyonlar Ligi gruplarında müthiş bir oyunla Manchester United karşısında ilk galibiyetini elde etti. Son derece doğru bir strateji ile oynayıp Demba Ba'yı ileride bırakıp diğer oyuncularla topun arkasına geçtiler.
Başakşehirli oyuncular çok dikkatli savunma yapıp kaptıkları topları direkt Demba Ba'ya ulaştırdılar. Onun servis ettiği toplarda Deniz, İrfan Can ve Visca ile etkili kontra ataklar yaptılar. Deniz Türüç'ün Başakşehir'e geldiğinden beri ortaya koyduğu performans hayranlık uyandırıcı. Başakşehir bu gruptan çıkar mı bilinmez ama ortaya koyduları oyun gurur verici.
BÜLENT TİMURLENK
Man. United'ın 26 yaş ortalaması 11'ine karşı 27 ortalamayla çıkan Başakşehir'de Okan Buruk'un orta sahayı İrfan-Berkay- Aleksic ile kurması Mahmut-Topal'lı bir orta sahaya göre takımın toplam yaşını 15 geriye çekmişti. Evet, Mahmut yoktu ama rakibin en önemli silahı Bruno Fernandes'i kontrol edecek savunma temelli orta saha yerine top yapan adamları tercih eden Okan Buruk, artık ustalık günlerini geçiriyor.
İngilizler grupta iki maçı kazanmışlardı ve ligde kötü gidiş, önlerinde zorlu Everton maçı varken as kadrosuyla sahadaydı. Üstelik Pogba ve Cavani gibi yıldızlar da kulübede… Başarısızlıkları, tecrübesizlikle açıklamamız en büyük bahanemiz. Geçen sezon bu takım Sporting Lizbon'u parçalamış, çift maç olsa belki Kopenhag'ı eleyip bu Man. United'a Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde rakip olacaktı. İlk kez katılan Atalanta'nın geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynadığını unutmayalım, takım olmayı başarıp doğru transferler yaparsanız bir oyun karakteriniz olur.
Dün Man. United savunmasını cezalandıran Demba Ba ve Visca karşılıklı asistlerle de tabelayı yazdılar ama maçın asıl kahramanları Rafael, Deniz, İrfan Can ve son dakikada çizgiden çok zor topu çıkartan Epureanu'dur.
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