İBRAHİM YILDIZ

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’nin güçlü takımı Manchester United’ı yenerek elde edilmesi güç bir başarıya imza attı.

Paris Saint-Germain ve Leipzig maçlarında da iyi futbol oynayan Başakşehir puan alamamıştı. Aslında gruplar açıklandığında çok zor olduğu bir gerçekti. Hatta Başakşehir’e hiç şans verilmiyordu. Gerçekten de güçlü takımlardı rakipleri. Bu anlamda alınan galibiyet büyük önem taşıyor. İngiltere’nin iyi takımlarından birini yenmek, pozisyon vermemek öyle kolay bir iş değil.

Şurası bir gerçek ki, iyi oyun oynamak için ne kadar tecrübeli oyunculara sahip olsanız da, takım oyunu ve taktik de bu senaryonun olmazsa olmazı.