Karşılaşmada öne çıkan oyuncular vardı elbette. Bunlardan birisi ve önemlisi elbette Demba Ba’ydı.

Attığı gol ve ikinci golde ki topu Visca’ya bırakması futbol tecrübesini ortaya koydu. Tek başına savunmayı zorlayan Demba Ba ilerleyen yaşına rağmen fizik gücü ile de dikkat çekti. Her hareketi futbol adına harikaydı.

Bir başka isim ise Rafael’di. Savunmanın emniyet kilidi gibiydi. Her an her yerdeydi. Toplara vurdurmadı. Büyük mücadele gösterdi. Kazandığı toplar, bireysel çabası, geçit vermeyen davranışları övgüye değerdi.

Başakşehir, sezona kötü başlasa da büyük takım olduğunu ortaya koydu. Son maçlarda bunu gördük. Mücadeleden vazgeçmedikleri sürece kolay kolay pes etmeyeceklerdir. Teknik özellikli, iyi pas yapan, uzun toplarla sahayı derinlemesine oynayan, rakibin dengesini bozan oyun anlayışları göze hoş gelen hareketlerdi.