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Spor yazarlarından Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı yorumu

Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını yorumladı

16.08.2021 - 10:13 | Güncelleme: FUTBOL

  • ERMAN TOROĞLU

    Sezonun ilk maçı, bir de Adana sıcağı olunca hakikaten zordur mücadele etmek. Sahaya çıkan 11'lerde Fenerbahçe takımının geçen yıla göre hemen hemen tamamı var. Adana Demirspor'da geçen yıla göre sahada 3 futbolcu var. Böyle olduğu halde bile Adana Demirspor iyi mücadele etti. Çünkü karşıda oynadığı takım, Türkiye şartlarına göre büyük takım. Dünkü maç 1-0 Fenerbahçe lehine bittiyse bunun sebebi tek cümleyle anlatılır; büyük takım farkı.

  • Bence dün gece sahanın en iyisi hakemdi. Mümkün olduğu kadar futbolu oynatmaya çalıştı. Ufak-tefek sertlikleri devam ettirdi. Aldatmaya yönelik hareketleri yemedi. İnşallah böyle devam eder.

     

  • Liglerde şu çok önemlidir; takımlar daha hazır olmadan ilk 8-10 hafta ne kadar puan kaparsa, torbaya ne kadar puan doldurursa o kadar avantajlıdır. Çünkü 10. haftadan sonra bütün takımlar yüzde 80 sahada mücadele ederler. Ondan sonra rakiplerden puan almak zor. Fenerbahçe de dün bunu başardı.

  • ŞANSAL BÜYÜKA

    Vitor Pereira sahaya adeta bir “intihar” on biri çıkardı. Yanlışını ilk yarı sonunda anladı, ikinci yarıya doğru değişikliklerle başladı ve Fenerbahçe ipten döndü. Niye intihar on biri... Sol kenarda Novak ile önünde Ferdi ilk yarı boyunca perişan oldular. Fenerbahçe’nin sol kenarı o kadar boş kaldı ki, şansları Hatay’daki Akintola yoktu. Pereira yanlışı gördü. İkinci yarı başlarken, Serdar’ı stopere aldı, Szalai’yi sola, Novak önüne geçti.

     

  • F.Bahçe halen bu takıma yakışan, atacağı gollerle takımı şampiyonluğa taşıyacak bir santrfor bulamadı. İddia ediyorum, Samatta’nın 15. dakikada yakaladığı pozisyonu, normal bir santrfor olsa gözü kapalı gol yapardı. Samatta resmen bitik durumda... Eli-ayağı tutmuyor. Fenerbahçe şampiyonluk şarkısını son mısrasına kadar söylemek istiyorsa çok acele sol kenar adamı ve süper klas bir santrfor bulmalı... Fenerbahçe seyircisi yıllardır “sevda” ekiyor, hiç olmazsa bu yıl “hüsran” biçmesin.

     

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