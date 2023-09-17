Spor yazarları Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini değerlendirdi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Yılport Samsunspor'u sahasında 4-2 mağlup ederek milli aradan galibiyetle döndü. Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında aldığı Samsunspor galibiyetini değerlendirdi.
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Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında aldığı Samsunspor galibiyetini değerlendirdi.
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"İŞTAHI DEVLER LİGİ İÇİN ÖNEMLİ"
UĞUR MELEKE: "Galatasaray’ın sarı omurgası, Nelsson, Torreira, Mertens, İcardi yine başroldeler. Kerem Demirbay bu maçta tamamlanamayan hücumların dönüşünde daha fazla katkı yaptı. Ziyech iştahlı başladı, onun varlığı çarşamba için önemli. Ancak sezonun ilk bir buçuk ayında müthiş performansıyla gol-asist yükünü sırtlayan Kerem Aktürkoğlu’na da ayrı bir parantez açmak lazım. Geçen sezon İcardi’nin de katkısıyla kolektif oyun becerisini artırmıştı. Bu sezona da ceza alanına ikinci santrfor koşularını geliştirmiş olarak girdi. Aktürkoğlu’ndaki bu çıkış, Eylül-Ekim’deki Şampiyonlar Ligi ve Euro 2024 eleme maçları öncesi Türk futbolu için çok sevindirici." (Hürriyet)
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"ÜZERİNDE DURMASI GEREKEN BİR OLAY"
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Gelelim Galatasaray'ın genel görüntüsüne; ileri uçtan, orta sahadan, Mertens'ten yani toplam 4 kişiden defansif yardım gelmeyince Samsunspor'un çok tehlikeli, gole yakın atakları sahnelendi. 2 gol atıp, 4 gol kaçırmaları ki bir tanesi ilk yarıda fizik kurallarını altüst eden bir pozisyondu. Okan Buruk'un çok üzerinde durması gereken bir olay. Tabii rakibin takım savunması çok kötü olunca Galatasaray 4 gol attı ve maçı kazandı. Bir dikkat çekici nokta da 3 fark 2'ye inmişken Galatasaray'ın 4. golünden 30 saniye önce Emre Kılınç 3-3'ü kaçırdı!" (Sabah)
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"OKAN BURUK ÖNLEM ALMALI"
LEVENT TÜZEMEN: "Kopenhag öncesi G.Saray kazanarak moral buldu. Ama bir uyarım var! Sacha Boey ve Angelino hücuma çıkmayı seviyorlar ama arkalarında ciddi boşluk bırakıyorlar. Samsunspor hücum hattı bu tehdidi maç boyu yaptı. Kopenhag, bu tür hataları affetmez. Okan hocanın defansı uyarması ve önlem alması gerekir. Ndombele'yi çok beğendim. Nerede durup nasıl müdahale edeceğini çok iyi biliyor, kazandığı topu basit oynuyor. Torreira-Ndombele ikilisi orta alanda geçilmez kale olur." (Fotomaç)
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"HAGI GİBİ İZ BIRAKIR"
OSMAN ŞENHER: "Ziyech ise çok farklı bir oyuncu. Hiç böylesini görmedim. Şu an tam olarak hazır olmamasına rağmen sahada öyle şeyler yapıyor ki futbol cambazı gibi bir adam. Icardi’ye attırdığı golden bahsetmiyorum bile. Ayağına top her geldiğinde öyle paslar atıyor ki, Ziyech ile beraber Arjantinli forvet herhalde gol sayısını ikiye katlayacak. Sarı-kırmızılı yönetimi gerçekten kutlamak lazım. Bu çocuk sakatlık benzeri şanssızlıklar yaşamazsa Hagi gibi Cim-Bom’da büyük işler yapar, büyük iz bırakır. Zaha’yı henüz görmedik. Ndombele ilk defa oynadı, onda da 15 dakikalık bir görev aldı. Bir de bu takıma Sanchez girecek. Hakikaten çok yüksek seviyedeki futbolculardan kurulu bir takım oldu Galatasaray." (Milliyet)
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"GEZEGENİN SAYILI GOLCÜLERİNDEN"
SERKAN KORKMAZ: Elim döndüğünce anlatmaya çalışayım... Icardi, Ziyech'in rakip kaleye çektiği sert bir şutta muazzam şıklıkta bir kafa dokunuşuyla farkı ikiye çıkardı. Tarifi olmayan büyülü (belki de tuhaf) bir goldü bu. Şaka yapmıyorum; Mauro bu gezegenin sayılı kafa golcülerinin başında geliyor. Skora tesir eden isimler dışında ilk yarıdaki Kerem Demirbay'ı, Boey'i ve elbette Torreira'yı beğendim. Angelino'nun dörtlünün solu için hayli zayıf bir savunmacı olduğu bir kez daha dikkat çekti. Tete'de de gelişme var sanki. Birkaç pozisyonda savunmaya yardım etmesi ona artı yazdı. (Fotomaç)
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"İNSAN KORKAR!"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Galatasaray çok zorlanmadan ilk yarı iyi bir ter attı. Kerem ve Mertens başroldeydi. Kendi kalesinde direkten dönen bir top var. İkinci yarı bir şok oldu ama futbol kaliteli isimlerle oynandığında daha güzel bir oyun. Ziyech özel taraftarı olabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Çok zeki bir oyuncu. Zaha, Ziyech, Icardi gibi bir üçlü hayal ettiğimizde insan korkar. Hangisine önlem alalım diye düşünürler."
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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAZ"
TUGAY KERİMOĞLU: "Bazı oyunlar ilk yarıdaki gibi bitmiyor. Oyununun ciddiyetine kavramanız lazım. Bazen istediğiniz gibi her şey gitmeyebilir. Ama ne olursa olsun kazanmak önemli. Bu takımda Torreira ile Kerem Demirbay'ı çok beğendim. Diğer Kerem de çok iyi oynadı. Kazanma isteği son vuruşları ve her şeyi düzgün. Sol bekteki Angelino'nun performansı hiç iyi değil. Defansif yönlerined çok problem yaşıyor. Pozisyonunu kaybediyor. Samsunspor hep orayı kullandı. Sadece Angelino demeyelim ama o bölgede sıkıntı yaşadığı kesin. Şampiyonlar Ligi maçında üst seviye oynamanız lazım."
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