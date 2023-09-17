Spor yazarları Galatasaray'ın Samsunspor galibiyetini değerlendirdi

"HAGI GİBİ İZ BIRAKIR"

OSMAN ŞENHER: "Ziyech ise çok farklı bir oyuncu. Hiç böylesini görmedim. Şu an tam olarak hazır olmamasına rağmen sahada öyle şeyler yapıyor ki futbol cambazı gibi bir adam. Icardi’ye attırdığı golden bahsetmiyorum bile. Ayağına top her geldiğinde öyle paslar atıyor ki, Ziyech ile beraber Arjantinli forvet herhalde gol sayısını ikiye katlayacak. Sarı-kırmızılı yönetimi gerçekten kutlamak lazım. Bu çocuk sakatlık benzeri şanssızlıklar yaşamazsa Hagi gibi Cim-Bom’da büyük işler yapar, büyük iz bırakır. Zaha’yı henüz görmedik. Ndombele ilk defa oynadı, onda da 15 dakikalık bir görev aldı. Bir de bu takıma Sanchez girecek. Hakikaten çok yüksek seviyedeki futbolculardan kurulu bir takım oldu Galatasaray." (Milliyet)