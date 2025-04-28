Spor yazarları Galatasaray'ın Eyüpspor galibiyetini değerlendirdi!
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...
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"ÖZGÜVENLİ OYNAYARAK FARKLI GALİP GELDİ"
MUSTAFA ÇULCU: "Galatasaray'ın temposu düşük, kaliteli, önde baskı yok ve Sara tutuk. Eren ve Sallai ile sol kanadı efektif kullanıyor. Sallai, Galatasaray'ı öne taşıyan ve golle oyununu taçlandıran oyuncu oldu. Sarısı olan Frankowski'yi Okan hocanın oyundan alması doğru bir hamleydi. Çok öne çıkmasa da Lemina futbolun maden işçisi sınıfında tam bir emekçi gibi. Güzel bir gol attı. Morata golleriyle moral buldu. Galatasaray vites büyütmeden, özgüvenli oynayarak farklı galip gelmeyi bildi." (Sabah)
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"OSIMHEN'İ TÜRKİYE'DE TUTABİLECEK DEFANS YOK"
BÜLENT TİMURLENK: "Osimhen'i Türkiye'de tutabilecek defans oyuncusu yok. Dün Eyüp defansını da darmaduman etti. Torreira'nın orta sahada yine müthiş oyununa skorerliğini eklemesi, Lemina'nın maç boyu ayakta kalan isim olup asistlerle tabelaya katkı yapması ve elbette marka golcü Morata'nın oyunun finalindeki iki golü. Okan Buruk, 2-0'da yine maç bitti havasında çift santrfora döndüğünde ya da 3-1 sonrasında oyunun momentumu biraz olsun ev sahibine geçtiğinde yine bir tedirginlik yaratmadı değil. Ama Arda Turan'ın takımı, 4. gol öncesinde kendi kendini imha etmeyi başardı. Lig ve kupada 2 maçta 10 gol, kalan maç sayısı 5+1. Galatasaray, kalitesini ve öz güvenini sorgulayanlara 'Tabelaya bak' diyor." (Sabah)
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"5. YILDIZ G.SARAY'A HAYIRLI OLSUN"
ŞANSAL BÜYÜKA: "Galatasaray için tek olumsuz görüntü, sağ kanat savunmasında Frankowski... Çok iyi diye çok iddialı biçimde alındı ama sanırım Galatasaray transfer mevsiminde yeniden bir sağ bek arayışına çıkacaktır... Hesap-kitap devri bitmiştir... Mayıs ayına şurada kaç gün kaldı... Şampiyonluk ve beşinci yıldız Galatasaray’a hayırlı olsun..." (Nefes)
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"OSIMHEN, HAGI'DEN SONRA EN DEĞERLİ İSİM"
AHMET ÇAKAR: "Galatasaray düşük vitesle oynadı ama rahat kazandı. Şurası kesin ki adamlık, profesyonellik, kalite anlamında Osimhen, Galatasaray tarihindeki Hagi'den sonra en değerli isim. Kendini yırtıyor. Oyuncuları fişekliyor, kendi ceza sahasından top çıkartıyor ve pek tabii ki hem asist yapıp hem de gol atıyor." (Sabah)
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"OSIMHEN İÇİN KAMPANYA YAPILSIN"
LEVENT TÜZEMEN: "G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi, Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkânlar zorlanmalı ve Osimhen, G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu. Nijeryalı yıldız, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor. Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar! G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır." (Sabah)
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"OSIMHEN, CİDDİYET, İNANÇ"
İBRAHİM YILDIZ: Bu derece işini seven, tüm enerjisini sahaya yansıtan Nijeryalı oyuncu performansı ile parmak ısırttı. Galatasaray forması ile 31 gol atan, bunun 22’sini Süper Lig’de gerçekleştiren Osimhen kelimenin tam anlamıyla bir yıldız. Sarı-Kırmızılı yönetim ne yapar bilinmez. Sezon bitimi beklenmeden bu oyuncu takıma kazandırılmalı. Bonservisi için tüm imkanlar zorlanmalı. Avrupa’da atacağı gollerle çok fazlasını kazandırabilir. Eyüpspor karşısında Osimhen’i takip ederken yorulduk. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile oynadı. Galatasaray’ı sırtlayan golcü bu sezona damgasını vurdu. Taraftar elbette bu oyuncuyu izlemekten çok mutlu. Futbolseverler kadar, futbol oynayanlar, bunu iş edinenler de Osimhen’i izlesinler. Öğrenilecek çok şey göreceklerdir. Böyle bir yetenek az bulunur. (Habertürk)
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