"HİÇ DERS ALMAMIŞSIN MUSLERA"
Zeki Uzundurukan/Fotomaç: Galatasaray, Icardi ile golü bulduğu dakikaya kadar sahanın her alanında Beşiktaş'a pres yaptı. Sonrasında zaten Rashica'nın asistinde İcardi ile skor tabelasını değiştirdi. O dakikadan sonra Galatasaray'ın tahrip gücü yüksek futbolu kayboldu. Beşiktaş, Adekugbe'nin kanadından akın akın gelip ceza sahasına orta yağdırdı. Adekugbe etkisiz kalınca, Kerem'in de verimi düştü. Galatasaray'da ilk yarıda Kerem, Mertens oyunun sadece hücum tarafında vardı. Hem kendini, hem Galatasaray'ı, hem de Oliveira'yı yaktın. Geçen sezon Taylan'a aynı pası atmıştın. Bu sezon Oliveira'ya. Hiç ders almamışsın Muslera! Neden tehlike hunisinin içine top atıyorsun! 36 yaşına geldin, hala bunu öğrenemediysen, yolun açık olsun! Galatasaray'ın acilen direkt oynayabilecek bir kaleci transfer etmesi lazım.