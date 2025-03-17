Spor yazarları Fenerbahçe'nin Samsunspor maçını değerlendirdi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
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“KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKAR”
GÜRCAN BİLGİÇ: “Böyle maçları çözsün, bu defans dirençlerini kırsın diye alınan oyuncuların, birer birer erittiği fırsatlardı bunlar. Sezon sonuna 11 finali vardı Fenerbahçe'nin ama puan kaybedeceği maç bu olmamalıydı. Kendi sahasında coşkulu taraftarı önünde, doğru bir hakem yönetiminde, mazeretlerine rağmen çözmeyi başarmalarıydı. Sahanın Fenerbahçe adına yıldızı Oğuz Aydın oldu. Tribünlerin heyecanı Talisca veya sezonun ustası Tadic değil. Enseyi karartmamak lazım. Samsun takımından ve başkanın benzer iddiayı direnci, evlerindeki Galatasaray maçında gösterecekler mi, beklemek lazım. 10 maç var daha, köprünün altından çok sular akar. (Fotomaç)
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"FENERBAHÇE'NİN KAYBI BÜYÜK"
İBRAHİM YILDIZ: Bu maçın kazanılmamasının tek sorumlusu Mourinho’dur. Yorgun takımla maça başladı. Hamleler geç yapıldı. Takımın genelinde telaş vardı. Motivasyon olarak iyi hazırlanmamışlardı. Sarı-Lacivertliler adına hayal kırıklığı yaşandı. Sayısız orta, dışarı giden şutlar, gol şansının yanlarında olmayışı elbette şansızlık diye nitelenebilir. Ancak, dünya çapında bir teknik adamdan farklı bir taktik ve oyun beklemek herkesin hakkıydı. (Habertürk)
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“FENERBAHÇE’DE TEMİZLİK ŞART”
ENGİN VEREL: “Son 10 dakikada Kadıköy adeta saatli bomba gibiydi. Pimi çeken ise uzatmada, kalenin dibinden topu dışarı atan Dzeko oldu. Rangers'ta bıçak yarası yiyen Fenerbahçe, Samsunspor’dan da hançer yarası aldı. Bu yaraları sarmak zor olacak. Bu maç sadece şampiyonluğa veda maçı değildi; Fenerbahçe'ye yakışmayan birçok futbolcunun da çubukluya veda maçıydı bence... Yarınlar için acil bir temizlik şart...” (Akşam)
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“BAL YAPMAYAN ARI MİSALİ”
AHMET ÇAKAR: ”Fenerbahçe belki de şampiyonluğu direkt etkileyecek çok ciddi bir puan kaybı yaşadı. Üstelik baktığımızda da aman aman gol pozisyonları yok. İlk yarıya bakıyoruz, Fenerbahçe maçı domine etti, Samsunspor rakip kaleye gidemedi. Ama bal yapmayan arı misali topu sürekli kontrolünde tutan sarı-lacivertliler tek pozisyon yakalayamadı.“ (Sabah)
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“MOURINHO HER ŞEYİ DENEDİ”
MUSTAFA ÇULCU: “Rangers yorgunu Fenerbahçe önde baskı ve tempo ile başladı, Samsunspor'u çıkarmadı. Talisca ve Tadic birbirlerinin rolünü çalıyorlar. Asistten çok kendine gol arayışları içinde. Kanatlardan Kostic ve Oğuz orta yapacaklar kafalarını kaldırdığında penaltı noktası civarında ne Dzeko ne Talisca varlar. Mourinho'dan ikinci yarıda değişikler geldi, her şeyi denedi.” (Fotomaç)
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"ÜRETMEKTEN UZAK BİR FENERBAHÇE İZLEDİK"
İLKER YAĞCIOĞLU: "Antalyaspor maçından önce Fenerbahçe için en büyük tehlike Rangers deplasmanındaki 120 dakikalık oyun, sonrasında penaltılar, ortaya konan olağanüstü mücadelenin getireceği yorgunluktu. Açıkçası öyle de oldu. Maç boyu özellikle hücum anlamında üretmekten uzak bir Fenerbahçe izledik. Mourinho, öndeki ikiliyi Dzeko ve Talisca ile oluşturmuştu. Ama bu ikili, birbirine uyum sağlayamadı." (Takvim)
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