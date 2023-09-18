Spor yazarları Fenerbahçe'nin Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi

"ÖNLEM ALMAZSA KAZALAR OLUR"

ERCAN GÜVEN/MİLLİYET: Fenerbahçe’nin Süper Lig’de henüz hiç galibiyeti olmayan rakibi karşısına kesin favori olarak çıktığı maç, Antalyaspor’un direnci, iştahı, disiplini ve özellikle ilk yarıda önde baskısıyla, tam anlamıyla bir “derbi” kadar zorlu-zevkli geçti, Fenerbahçe 10’da on’a güçlükle ulaştı. Fenerbahçe’nin, ilk yarıda en kritik ve en çok aksayan yeri savunmaydı. Çünkü maç orada oynanıyordu! Neden asla uzun oynamayan Antalyaspor’un, ayağa top yapan, istekli enerjik, hızlı presi karşısında nefes nefese kaldı ve 40 dakika rakip sahaya geçemedi Fenerbahçe? Neyse ki, ayaklardaki kalitenin ne zaman ortaya çıkacağı belli olmuyordu ve Syzmanski kornerden gelen topta Antalyaspor defansı adeta uyuyunca çaprazdan müthiş bir gol attı, Fenerbahçe öne geçti. İsmail Kartal, “prese karşı tıknefes” olma sorunu üzerinde çalışıp bir çözüm üretemezse, ufukta “muhtemel” kazalar kaçınılmaz olur Fenerbahçe için.