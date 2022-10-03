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Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş Fenerbahçe maçı yazar yorumları

Spor yazarları Fenerbahçe derbisinde Beşiktaş'ı değerlendirdi - Beşiktaş yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Spor yazarları derbiyi ve Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.

03.10.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • ŞANSAL BÜYÜKA: "İkinci yarıda roller değişti… Beşiktaş önde öyle bir basmaya başladı ki, Fenerbahçe ilk beş dakika neredeyse nefes alamadı… Kısa sürdü bu, Fenerbahçe toparlandı… Son 15 dakikaya kadar ceza alanlarının unutulduğu bir orta saha oyunu oynandı… Ligin en fazla gol atan iki takımı ile en rahat gol yiyen iki takımının maçının golsüz biteceği hiç aklıma gelmezdi… Ancak forvetler o kadar yetersiz kaldı ki, savunmalar o kadar iyi oynadı ki, golsüz bir sonuç kaçınılmaz oldu… Beşiktaş savunmasında Tayip Talha çok iyi oynadı… Fenerbahçe‘de her zaman olduğu gibi Ferdi, uzun bir süre sonra oynayan Serdar Aziz ve Szalai öne çıktı… Kaleci Ersin, ikinci yarıda yere yatmadan maçı bitirdi…" (MİLLİYET)

  • "BÜYÜK BİR FIRSATI KAÇIRDILAR"

    ERMAN TOROĞLU: "Beşiktaş takımı inanılmaz derece ofsayta düştü. Fenerbahçe'nin bu taktiği yapacağını herkes biliyor. Bu işi çözmek lazımdı. Peki kim çözecekti? İsmael. Oyuncularını çalıştıracaktı, Fenerbahçe'nin bu taktiğini onlara pahalıya mal edecekti ama sınıfta kaldı. Çünkü bu taktiği bozmak çok kolaydı. Nasıl mı? orta sahada topu alan bir Beşiktaşlı oyuncunun iki arkadaşı, sol açıkta oynayanla sol uçta oynayan kasıtlı olarak ofsayda girer. Topu kullanacak oyuncu pas atacakmış yapar. Sağdan gelen arkadaşına topu attı mı çok rahat şekilde gol bulursunuz. Ama İsmael ve yardımcıları bunu yakalayamamış. Büyük bir fırsatı kaçırdılar. Ghezzal girdikten sonra Beşiktaş hareketlendi. Bu arada iki net pozisyon yakaladı." (FOTOMAÇ)

  • "ALAN RAZI VEREN RAZI"

    AHMET ÇAKAR: "İkinci yarıda roller değişiverdi. Kontrol büyük oranda Beşiktaş'ta idi. Özellikle sağda Rosier, solda yorulana kadar Masuaku hem kanat hücumlarını kullandılar hem de Fenerbahçe'ye fazla bir çıkış şansı vermediler. Maçın belli kırılma anları var. Aslında son 10 dakikaya baktığımızda galibiyeti kaçıran takım Beşiktaş oldu. İkisinde de Weghorst vardı. İlkinde tam istediği pozisyon. Ghezzal kesti, Weghorst hareketli geldi ama gol olmadı. Yine bir serbest vuruşta bu sefer Weghorst'un kafası direkten döndü. Sonuç olarak iki takım da hem imaj olarak hem de puan olarak fazla bir şey kaybetmediler. Adeta alanın verenin razı olduğu bir maç oldu." (SABAH)

  • "SONUÇ ADİL"

    ATTİLA GÖKÇE: "Her şeye rağmen Fenerbahçe’nin maç öncesi kabul edilen üstünlüklerine teslim olmadı Beşiktaş… Hele hamle zamanlamasını 73 değil de 45. dakikaya alsaydı İsmael belki golü ve galibiyeti bulurlardı. Peki bu sonuç adil mi? Evet… İlk yarıda Fenerbahçe’yi ikinci yarıda Beşiktaş’ı öne çıkaran oyun bize bunu söylüyor. Beşiktaş açısından Tayyip Talha, Tayfur Bingöl ve ille de Ghezzal çok başarılı sinyaller verdi... Alınan 1 puanın ötesinde böyle değerli kazanımları da var siyah-beyazlıların." (MİLLİYET)

  • "BÜYÜK SIKINTI İLERİ UÇTAYDI"

    ÖMER ÜRÜNDÜL: "Önce Jesus'tan oyuncu hamleleri geldi, kısa süre sonra da İsmael'den... Ama bu değişikliklerde kaybeden Jesus oldu. Çünkü bu dakikadan itibaren bütün oyun kontrolü Beşiktaş'a geçti. Son 15 dakikaya kadar sahada hiç görünmeyen, varlığı ile yokluğu belli olmayan Weghorst bir gol kaçırdı, bir de sırtı dönük vurduğu kafa direkten döndü. Beşiktaş son bölümdeki baskısında neticeyi değiştiremedi ve maç berabere bitti. Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı ileri uçtaydı. Beşiktaş orta sahası ve defansı takımı ayakta tuttu. Bana göre siyah-beyazlıların olmazsa olmazı hazır bir Ghezzal'dır." (SABAH)

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