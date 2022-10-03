"DENGE OYUNU"

ALİ GÜLTİKEN: "Sıradan bir kilidi açmak için sıkıntı olduğunda başvurulacak adres bellidir. Çilingire başvurursunuz... Futbolda ise bu işin karşılığı yaratıcı ve yıldız oyunculardır. Oyun sıkıştığında onların bireysel yeteneklerine ve inisiyatif almalarına ihtiyaç duyarsınız. Dün iki takım karşılıklı olarak oyunu öyle bir kilitlediler ki ikisi de neredeyse rakip kalelere şut atamadı diyebiliriz. İki takım da maçı bir şekilde kontrol altında tutup, müsabaka boyunca bu tür pozisyonları yaratabilme adına çok sabretti. Bu kurgunun karşılığını almaya da en çok yaklaşan taraf Beşiktaş oldu. Oyun olarak ilk yarısı çok fazla keyif vermese de son 10 dakika en azından ortaya konan baskı ve etkili oyun Beşiktaş adına ilerisi için ufak bir teselli oldu. Kazanmaya bu kadar yaklaşmışken kenarından dönmek diye buna denir..." (SABAH)