Spor yazarları Bodrum FK-Fenerbahçe maçını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sipay Bodrum FK'ya konuk oldu ve rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek zirve yarışında hata yapmadı. Spor yazarları, bu mücadeleyi çarpıcı ifadelerle yorumladı.
- 1
Spor yazarları Bodrum FK - Fenerbahçe maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
- 2
"MAÇIN EN İYİSİ SKRINIAR'DI"
İbrahim Yıldız (Habertürk): Kaleci İrfan Can yaptığı kurtarışlar ile arkadaşlarının hatalarını kapattı. Mourinho değişiklikleri oldukça geç yaptı. Portekizli teknik adam ısrarla Dzeko ve Tadic oynatmak istiyor. Her iki oyuncu ağır kalıyorlar. Halbuki, kulübede yeterince futbolcu var. Mesela, Cenk Tosun neden oynatılmadı? Üstelik En-Nesyri bu karşılaşmada döküldü. Vasatın altında bir performans sergiledi. Milli Takım da güzel bir oyun çıkaran İrfan Can, iyi işler yaptı. Geçiş oyununda görevini yerine getirdi. Fenerbahçe’nin en iyi oyuncusu Skriniar’dı. Savunma güvenliği yanı sıra attığı golle görevini en iyi yapan isimlerden birisiydi. Özetle, Sarı-Lacivertliler ilk yarı attıkları 4 golle maçı kazanırken, fazla zorlanmadılar.
- 3
"TAKIMIN GİZLİ LİDERİYDİ"
Murat Özbostan (Sabah): Skriniar hem golünü attı hem de geriden oyunu mükemmel kurdu. Oğuz Aydın... Milli Takım'ın yeni yıldızı son ana kadar koştu, oyunu hiç bırakmadı. Doğru yer ve zamanda golü attı.. Sağ-sol, her yerde vardı. Enerjisi ve coşkusuyla takımının adeta gizli lideriydi. Portekizli teknik adam, 2. yarı Talisca, En-Nesyri, Kostic ve Szymanski gibi isimleri kenara aldı.. Tamamen rotasını G.Saray maçına çevirdi.. Kalede İrfan Can Eğribayat'ın olması da sürprizdi.. Çok da iyi oynadı.. Livakovic'i ya G.Saray maçına saklamak istedi ya da "İki kalecim de her an hazır olmalı" düşüncesiyle Bodrum maçında farklı bir tercih yaptı.. F.Bahçe için artık en önemli saat bugün 20.30... Beşiktaş'a dua edecek!
-
- 4
"FENERBAHÇE LİG YARIŞINA GERİ DÖNDÜ"
Banu Yelkovan (Hürriyet): Devre arasında, Fenerbahçe’nin gol beklentisi 3,07 olarak yansıdı istatistiklere, bu sezon ulaştıkları en yüksek değerdi bu ama ikinci yarıda ek bir gol gelmedi sarı lacivertlilerden. Bodrumspor, ikinci yarıda seri oyuncu değişiklikleriyle milli maç yorgunu oyuncularını peş peşe sokunca, oyun birazcık dengelendi, bu da Bodrum’un hanesine bir gol daha yazdırdı. Maç sonu, sadece takım arkadaşları değil, Fenerbahçeli oyuncular yanakları pençe pençe kızarmış Rüzgar’ı teselli ettiler ve Fenerbahçe böylece lig yarışına geri döndü.
- 5
"DERSLER ÇIKARILACAK BİR KARŞILAŞMA"
Gürcan Bilgiç (Sabah): Mourinho'nun planı rakibe kaleyi göstermemek üzerine. Bu maçın nasıl bir özrü olur bilemeyiz. Rakibi küçümsemek, skoru garanti görmek üstüne kurulan dikkat eksikliklerinden Bodrumspor'un fırsatları bulduğunu söyleyebilir. Haksız da değil. Yine de farklı bir galibiyetin İrfan Can Eğribayat'ın net kurtarışları üzerine kurulduğunu yazmamız gerekir. İrfan Can Kahveci'nin "serbest sekiz" rolünde nasıl öne çıktığını gördü muhtemelen Mourinho. Acaba, "neden bu kadar hafta oynatmadım" diye düşünmüş müdür. Tadic'in "temposuzluğunun" şikâyet konusu olduğu geçmişte, daha diri ve etkili oynadı İrfan Can Kahveci. Dersler var maçtan çıkacak. Son düdüğe kadar maçın bitmediğini, bir anlık dikkat kaybının nelere mal olacağını anlamışlardır. Bu iki golün hesabını sorar Mourinho...
- 6
"OĞUZ AYDIN'IN ÇIKIŞI MUAZZAM"
Uğur Meleke (Hürriyet): Mourinho, milli takımlarından dönen oyuncularının ekseriyetine ilk 11’de görev verdi dün. Skriniar 210, Szymanski, Amrabat ve Nesyri 170-180’er dakika oynayarak dönmüşlerdi milli aradan. Dün bunların hepsini ve ay yıldızlı milliler Mert, Oğuz, Yusuf, İrfan’ı ilk 11’de başlattı Portekizli Hoca. Milli yıldızlarının da hocalarının bu tercihini boşa çıkarmadıklarını gördük: Skriniar savunma komutanlığını bir de golle süsledi. Oğuz ve İrfan Kahveci maçın yıldızları. Özellikle Oğuz’un çıkışı muazzam. Milli araya Samsun maçında takımının en iyisi olarak girmişti. Ulusal formayla 2 maçta 3 asist yaptı. Dönüşünde de Bodrum’da yine maçın en kritik golünü attı, skoru 1-1’den 2-1’e getirip takımının stres yaşamasına izin vermedi. Doğrusu Bodrum da Fenerbahçe’ye maçın herhangi bir anında stres yaşatabilecek bir oyun oynayamadı dün. Mourinho milli yıldızlarını neredeyse eksiksiz olarak sahaya sürerken, Morais ulusal görevden dönen 3 futbolcusunu birden yedek soyundurdu. Arnavut Ajeti, Angolalı Fredy ve Gürcü Bardhi ancak ikinci yarıda, skor 4-1’e geldikten sonra dahil oldular oyuna. Onlar sahaya adım attıktan sonra ev sahibi takım çok daha derli toplu idi ama iş işten geçmişti tabii.
-
- 7
"HEYECAN 45 DAKİKADA BİTTİ"
Faik Çetiner (Fanatik): Bodrumspor yeni teknik adamı Morais geldikten sonra hiç gol yememiş ve ligde büyük bir çıkış yakalamıştı. Böyle olunca maça ilgimiz biraz daha artmıştı. Mourinho yorgun argın dinlememiş Amrabat ve En Nesyri’yi sahaya sürmüş, ağır toplar Dzeko ve Tadiç’i kulübeye çekmişti. Formda İsmail Yüksek yine formayı kapamamıştı. Maç başladı, ev sahibi kendi sahasına çakıldı. Akılları sıra iyi defans yapıp, ani atak kovalayacaklardı. Kalede ilk defa lig maçına çıkan genç Rüzgar’ın oluşu, ev sahibini tedirgin ediyordu. İlk 5 dakika dolarken Fenerbahçe kale önünde kafa ile voleybol oynarcasına Skriniar ile öne geçti. Golden sonra ev sahibi uyanmadı, Fenerbahçe de yan pas sevdasına düşünce tempo düştü. Bodrumspor ilk atağında şansa bir penaltı buldu ve beraberliği yakaladı. Yakaladı ama, maçı döndürmeye, puan almaya ne gücü ne inancı vardı. Amatör takım görüntüsüyle Fenerbahçe’den puan almak zordu. Nitekim Fenerbahçe’nin biraz kıpırdanması, arka arkaya golleri getirdi ve hepimiz için maçın heyecanı 45 dakikada bitti. İlk yarının Fenerbahçe adına öne çıkan isimlerinin başında şüphesiz Oğuz Aydın geliyordu. Penaltıdan olsa da Talisca attığı golle keyifleniyordu. Devre 1-4 bitince Mourinho hamle yapar dedik, yapmadı.
- 8